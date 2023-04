Incident d’Isa Pantoja a la Fira d’Abril: “Ha agredit unes noies”

Isa Pantoja, la filla petita de la controvertida cantant, ha protagonitzat un incident a la Fira d’Abril. La tertuliana de televisió hauria arribat a les mans amb un grup de noies, pel que diuen, una discussió molt forta que hauria donat ales als organitzadors per fer-la fora. Un testimoni ha parlat amb Socialité, el programa de Telecinco, i ha donat detalls de què va passar: “Ahir a la nit van fer-la fora de la Fira d’Abril que van organitzar a Madrid quan estava a l’autocine perquè va agredir unes noies“.

El titular és potent. Què va passar i com va succeir l’escena? Sembla que tot va començar quan un grup d’assistents van començar a gravar Isa Pantoja: “No li va fer gens de gràcia que a la carpa en la qual estava amb els seus amics hi hagués altres dones gravant com s’ho passava bé. Va posar-se molt nerviosa“. Diuen que va canviar la seva actitud des del moment en el qual va arribar l’altre grup: “Va intentar fer-les fora perquè no paraven de gravar. Isa s’enfada amb l’actitud d’aquestes i la tensió va en augment fins que… vaja, fins que arriben a les mans i ha d’intervenir la seguretat de la festa i fer fora a Chabelita”.

Què ha passat amb Isa Pantoja? | Telecinco

Isa Pantoja, fora d’una caseta de la Fira d’Abril | Telecinco

Expliquen quin incident ha tingut Chabelita Pantoja | Telecinco

Dues versions contradictòries de l’incident de Chabelita a la Fira d’Abril

Diversos testimonis que la van veure de festa asseguren que tot va començar malament des del principi que ja va arribar amb una actitud “digna de diva”: “Va ser molt heavy“. A més a més, hauria intentat colar-se i saltar-se totes les persones que hi havia fent cua davant seu: “Va fer-se grossa perquè la gent es va indignar, evidentment. Va ser molt grollera i hi ha molts vídeos del moment perquè la gent vol que es vegi què va passar”.

Isa Pantoja provoca un incident a la Fira d’Abril | Instagram

I què diu el seu entorn? Com era d’esperar, la seva amiga Aneth l’ha volgut defensar i explica el que va passar d’una manera molt diferent: “Hi havia unes noies gravant-la molt a prop i van fer que se sentís incòmoda. No van arribar a les mans, però sí que és cert que va haver-hi un enfrontament amb noies que la increpaven. No feien més que gravar-la i fer-li fotos mentre ella s’ho passava bé amb les seves amigues. Isa intentava posar fi a això i van tenir un enfrontament.

L’organització va intervenir i van endur-se-la de la casa perquè anés a un lloc més tranquil, no per expulsar-la”. Isa ha aparegut a Fiesta i ha volgut defensar-se, tot assegurant que és totalment mentida que hagi pegat a ningú: “Em sembla fort que m’acusin d’haver agredit una persona”. Dues versions contradictòries que no se sabrà quina és la certa fins que es publiquin més vídeos.