De què viu Anabel Pantoja? Tots els seus negocis fora de televisió

Anabel Pantoja ha estat un dels personatges televisius dels quals més se n’ha parlat a Telecinco. Ser la neboda d’Isabel Pantoja l’ha ajudat a generar curiositat i expectació, el que va donar ales a Sálvame per contractar-la i demanar-li que donés exclusives sobre la seva família. El problema és que el seu caràcter no és fàcil i el victimisme que ha demostrat en diverses ocasions ha afartat els companys. Ara que ha marxat del programa, pràcticament no se la veu a la petita pantalla. A què es dedica i de què viu en aquests moments, doncs?

Darrerament ha acceptat una feina a la televisió autonòmica de Canàries, en la qual presenta un programa d’entrevistes que serveix per donar a conèixer alguns racons de les illes més petites de l’arxipèlag. A més a més, compagina aquesta experiència amb el contracte que va signar a l’agència de representació d’influencers de Dulceida. Sembla que es vol centrar en aquest món, el de les xarxes socials, també com destaca avui la revista Lecturas. Han pogut saber que la noia vol invertir en projectes fora de televisió perquè se sent més còmoda a Instagram que en els platós: “Té un equip darrere seu que la guia perquè vol créixer en aquest sentit”.

Anabel Pantoja ha invertit en altres negocis | Instagram

La tertuliana de televisió té altres negocis | Instagram

Anabel Pantoja compagina la feina a Instagram amb la gestió del seu patrimoni

Ara ha protagonitzat una campanya de publicitat i ha estat imatge d’una marca de cosmètica. El que pocs saben és que la cosina de Kiko Rivera ha invertit bé en el mercat immobiliari. Des de la revista expliquen que té dos pisos en propietat que “ha adquirit com a inversió i que lloga per treure’ls rendibilitat”. Estaria prenent aquestes decisions “molt ben assessorada” i no descarta ampliar el patrimoni en un futur pròxim.

Un d’ells estaria a Sevilla, un pis de 59 metres quadrats amb tres dormitoris i una terrassa en el barri de Triana. No se sap quant li hauria costat, però deixen caure que no costaria ni 200.000 €. L’altra l’ha adquirit a Las Palmas de Gran Canària i té la mateixa mida, un apartament petitó amb dues habitacions situat molt a prop de la platja. Una noia que està invertint bé els diners que ha guanyat a Telecinco per poder viure amb tranquil·litat amb el que tregui dels lloguers i del que guanya a Instagram.