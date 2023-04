L’antic advocat d’Isabel Pantoja, detingut per narcotràfic

Isabel Pantoja va confiar en els serveis de Juan Fernández, a qui va contractar com a advocat fa uns anys. Van trencar el contracte a finals del 2021 “per discrepàncies legals”. Ara deu haver-se adonat que va ser una bona decisió deixar de tenir-lo a ell com a assessor legal, ja que la Guàrdia Civil l’acaba de detenir en una macrooperació a Màlaga. L’acusen de narcotràfic i pertinença a una organització criminal, el que demostra que no era tan bo com el pintaven.

El programa de Cuatro Código 10 ha explicat que l’advocat seria el cap logístic d’un clan de narcos des de fa molts anys: “L’ara detingut encara era advocat d’Isabel Pantoja quan la investigació policial va començar”. El passat 12 d’abril van detenir-lo en el seu despatx, en plena matinada, moment en el qual van posar-li les esposes i van emportar-se’l a comissaria. Creuen que Fernández emmagatzemava i distribuïa la droga del clan Farruku, un grup de narcotraficants que traficaven amb drogues a tot el món. A més a més del lletrat, han detingut 16 persones més que formarien part de la banda.

I com ho feia? Han explicat que feia servir un entramat d’empreses d’importació i exportació d’aliments, així com una altra de compravenda de cases: “Els llocs escollits per ocultar la droga abans de la distribució eren les cases en venda i les naus industrials. Ell assenyalava on estava la mercaderia i facilitava el transport de la mateixa amb els seus socis, que es dediquen al lloguer de cotxes”.

Un antic advocat d’Isabel Pantoja ha estat detingut | Mediaset

Cuatro publica imatges de l’advocat d’Isabel Pantoja, que s’enfronta a judici | Cuatro

Isabel Pantoja va deixar de tenir relació amb l’advocat narcotraficant fa un any i mig

Cuatro ha pogut saber que els investigadors van començar a sospitar de l’advocat quan van trobar dues tones de cocaïna amagades en un contenidor de lluç congelat. Aquest enviament s’havia fet des de l’Equador, país en el qual s’hauria comès un assassinat en un restaurant: “Van matar a trets un dels membres del clan davant de tota la seva família”. Gràcies a aquesta tèrbola informació haurien pogut identificar els enviaments d’aquests productes com la via d’entrada de la droga a Espanya.

L’antic advocat d’Isabel Pantoja ha estat detingut | Europa Press

Una història que deixa en evidència el gust d’Isabel Pantoja a l’hora de contractar personal al seu servei, tenint en compte que tenia en la seva plantilla un narcotraficant que pertanyia a una banda criminal. Deu estar contenta d’haver deixat de tenir relació amb ell veient la situació en la qual es troba.