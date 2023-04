Incidente de Isa Pantoja en la Feria de Abril: «Ha agredido a unas chicas»

Isa Pantoja, la hija pequeña de la controvertida cantante, ha protagonizado un incidente en la Feria de Abril. La tertuliana de televisión habría llegado a las manos con un grupo de chicas, por lo que dicen, una discusión muy fuerte que habría dado alas a los organizadores para echarla. Un testigo ha hablado con Socialité , el programa de Telecinco, y ha dado detalles de qué pasó: «Ayer por la noche la echaron de la Feria de Abril que organizaron en Madrid cuando estaba en el autocine porque agredió a unas chicas«.

El titular es potente. ¿Qué pasó y cómo sucedió la escena? Parece que todo empezó cuando un grupo de asistentes quisieron grabar a Isa Pantoja: «No le hizo nada de gracia que en la carpa en la que estaba con sus amigos hubiera otras mujeres grabando cómo se lo pasaba bien. Se puso muy nerviosa«. Dicen que cambió su actitud desde el momento en el que llegó el otro grupo: «Intentó echarlas porque no paraban de grabar. Isa se enfada con la actitud de estas y la tensión va en aumento hasta que… vaya, hasta que llegan a las manos y tiene que intervenir la seguridad de la fiesta y echar a Chabelita».

¿Qué ha pasado con Isa Pantoja? | Telecinco

Isa Pantoja, fuera de una caseta de la Feria de Abril | Telecinco

Expliquen qué incidente ha tenido Chabelita Pantoja | Telecinco

Dos versiones contradictorias del incidente de Chabelita en la Feria de Abril

Varios testigos que la vieron de fiesta aseguran que todo empezó mal desde el principio que ya llegó con una actitud «digna de diva»: «Fue muy heavy «. Además, habría intentado colarse y saltarse todas las personas que había haciendo cola delante de ella: «Se lió porque la gente se indignó, evidentemente. Fue muy grosera y hay muchos videos del momento porque la gente quiere que se vea qué pasó».

Isa Pantoja provoca un incidente en la Feria de Abril | Instagram

¿Y qué dice su entorno? Cómo era de esperar, su amiga Aneth lo ha querido defender y explica lo que pasó de una manera muy diferente: «Había unas chicas grabándola muy cerca e hicieron que se sintiera incómoda. No llegaron a las manos, pero sí que es cierto que hubo un enfrentamiento con chicas que la increpaban. No hacían más que grabarla y hacerle fotos mientras ella se lo pasaba bien con sus amigas. Isa intentaba poner fin a esto y tuvieron un enfrentamiento.