Sánchez segella el gest a Junts i demana l’oficialitat del català a la UE

El gest del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, cap a Junts per Catalunya per aconseguir la investidura i la presidència del Congrés, s’ha acabat de culminar aquest dijous. L’oficialitat del català a la Unió Europea està més a prop des d’aquest matí de dijous, quan el govern espanyol ha demanat oficialment que el català, l’euskera i el gallec siguin llengües oficials -i, per tant, de ple dret- a les institucions comunitàries. Sánchez ho va anunciar aquest dimecres per tal de seduir Junts i apropar-se a la presidència del Congrés, per a la qual eren necessaris els vots del partit de Carles Puigdemont. Precisament, minuts abans de l’anunci del president espanyol, Puigdemont havia advertit al PSOE que necessitaven “fets comprovables abans de comprometre els vots”. A més, aquesta ha estat una de les exigències de Junts a canvi dels vots positius per a la presidència de la cambra en el principi d’acord que han tancat amb els socialistes.

El president espanyol, Pedro Sánchez, en l’acte final de campanya del PSOE / Europa Press

La petició es resoldrà el 19 de setembre

El govern espanyol ha registrat aquesta sol·licitud a la Unió Europea aquest dijous al matí, concretament a les 8:18 hores. Ho ha fet l’ambaixador permanent d’Espanya a la UE, Marcos Alonso, que ha demanat a la secretària general del Consell de la UE, Thèrése Blanchet, la modificació del reglament que marca el règim lingüístic comunitari per tal que les llengües cooficials a l’estat espanyol també ho siguin a les institucions europees. La sol·licitud està firmada pel ministre d’Afers Exteriors del govern espanyol, José Manuel Albares. És probable que aquesta petició es resolgui el 19 de setembre, quan Sánchez presidirà la pròxima reunió del Consell de la UE en el marc de la presidència espanyola, i que el català es converteixi en la vint-i-cinquena llengua oficial de la UE.