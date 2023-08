‘The Times’ descobreix els 26 hotels secrets amb més encant d’Espanya

La prestigiosa revista britànica ‘The Times’ ha publicat recentment una guia amb alguns dels secrets turístics millor guardats a Espanya: 26 hotels molt especials que es desmarquen del tradicional. Es troben en paratges que destaquen per la seva exclusivitat, elegància i tranquil·litat. És el cas de Menorca, que espera el nou hotel boutique Vestige Son Vell; o Casa Les Terrasses, una vila amb vista al camp situada en el municipi gadità de Vejer de la Frontera.

‘The Times’ destaca que “Espanya és molt més que paquets de vacances, costes plenes de gent i calor sufocant”, en entendre que aquest país també és famós pel seu paisatge esquitxat de cases rurals i els seus tranquils trams de costa.

Exemple d’això són tres dels hotels que destaquen a Illes Balears, on despunta Vestige Son Vell, un nou hotel amb 34 suites envoltades de jardins i hortes, dos restaurants que serveixen productes de l’illa i situat molt prop de Son Xorigeur, a Menorca.

També Cas Gasí, pròxim al poble eivissenc boho-chic de Santa Gertrudis, en el cor d’aquesta illa; o Ca Ribera, a Mallorca, un hotel rural amb vista a la serra de Tramuntana.

Les Illes Canàries també són presents amb el Parador de Cruz de Tejeda, una mansió renovada del segle XIX que ara és un refugi de quatre estrelles en el centre del tranquil poble de Muro. També Buenavista Lanzarote Country Suites, cinc suites que es troben immerses en les vinyes volcàniques dels espectaculars camps de lava de Lanzarote.

Els hotels destacats a Catalunya

Catalunya i Comunitat Valenciana són recollides per ‘The Times’ gràcies a Cava & Hotel Mastinell, un hotel temàtic del vi prop de Barcelona situat en el municipi de Vilafranca del Penedès; o també Casa Bonay, a Barcelona, un petit complex amb 67 habitacions situat en un enclavament artístic: el districte de l’Eixample.

La Costa Blanca apareix amb l’Hotel Ritual de Terra & Spa, una de les estades amb més classe de la zona amb 42 espaioses habitacions que donen a la mar o treuen el cap a la muntanya del Montgó. També a València es troba el Palau Vallier, amb habitacions d’estil art déco, lligams de marbre blanc i negre, elegants accents daurats i patrons geomètrics. Entre les muntanyes d’Alacant despunta Vivood, en el municipi de Benimantell, alçat sobre un pujol en l’embassament de Guadalest.

Hotels al nord

La cornisa cantàbrica es destaca com el destí perfecte per als amants de la naturalesa i el bon menjar. ‘The Times’ destaca que, a l’estiu, els espanyols que es dirigeixen a aquesta zona busquen “les platges de sorra blanca del nord; Galícia és una de les favorites. Aquí el clima és més canviant, però amb temperatures que poden ser deu graus menys que en la costa del sud”. En ella, destaca O Lar do Mar, en Carnota, un edifici de pedra de 200 anys d’antiguitat que consta de dues cabanyes de dos dormitoris connectades per un paller d’un dormitori.

Astúries està en la guia britànica amb la Casona de la Paca, una mansió rosa situada a Cudillero amb vista a la muntanya; així com amb El Moderne, a Gijón, a solo uns passos de les dues platges que voregen aquesta petita ciutat asturiana.

País Basc figura amb l’Hotel Nafarrola, a Bermeo, al costat dels aiguamolls de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, coneguts per la seva increïble avifauna i les seves platges; i l’Hotel María Cristina, a Sant Sebastià, dissenyat per Charles Mewes, l’home darrere dels hotels Ritz a París i Madrid.

Helguera Palacio Boutique Antique és l’hotel ‘only adults’ que data del segle XVII i que està situat en Les precadires, a les Valls Pasiegos, a tan sols 30 minuts amb cotxe de Santander.

Hostals al sud

Només quatre províncies andaluses són presents en la guia elaborada per ‘The Times’: Màlaga, Cadis, Sevilla i Huelva. Marbella alberga La Fonda Heritage Hotel, un retir replet d’encant en ple barri antic; però, també, La Zambra, un dels llocs triats per les celebrities que anualment visiten la ciutat.

A Cadis, Iris Zahara és recomanat per als “amants del menjar de Zahara de les Tonyines”, propietat del xef espanyol José Pizarro i el seu soci Peter; al mateix temps que Casa Les Terrasses, amb vista al camp a Vejer de la Frontera.

L’Hotel Les Cases de la Jueria és destacat per la capçalera britànica com el “hotel amb més encant de Sevilla”; així com Cavall de Ferro, en el municipi de Huelva de Zufre, una finca privada envoltada de 2.000 hectàrees de camp al parc natural de la Serra d’Aracena i Pics de Aroche.

‘The Times’ recorre l’interior d’Espanya a través de quatre paratges: la Hisenda Zorita Wine Hotel & Organic Farm, un antic monestir transformat en hotel situat a Salamanca; i el Parador de Conca, edificat sobre un congost.

Extremadura figura amb Hospes Palacio d’Arenals & Spa, l’antiga residència d’estiu de la família Golfin, estretament vinculada amb la reina Isabel, i que està situada als afores de Càceres.

Per part seva, Madrid també és present amb l’hotel Only You, situat en un dels barris més cool de Madrid, Chueca, una zona amb “bells edificis amb balcons, places vibrants i una mescla de boutiques i restaurants”