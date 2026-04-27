El president Jordi Pujol no serà condemnat, però tampoc jutjat. Així ho ha decidit la sala penal de l’Audiència Nacional, després de la revisió mèdica i forense a què ha estat sotmès abans d’iniciar la sessió de declaracions prevista per aquest matí a la seu de l’Audiència Nacional a San Fernando de Henares. De fet, els forenses destinats a Catalunya i el de l’Audiència Nacional, el passat mes de novembre, ja van desaconsellar al president del Tribunal, José Ricardo de Prada, jutjat l’expresident pel seu estat de salut i mental, molt fràgil, i amb principi d’Alzehimer.
El president Pujol té 95 anys. D’aquesta manera, el president Pujol queda eximit de responsabilitat penal en el judici contra la seva família per l’origen dels diners que tenien dipositats a Andorra amagats del fisc espanyol. El mateix president del Tribunal ha justificat l’entrevista per “l’interès especialíssim” dels magistrats a mantenir una entrevista amb l’expresident, a més de la revisió forense. Per José Ricardo, l’expresident no està físicament ni mentalment per ser jutjat en el cas. D’aquesta manera, queda exonerat del procediment sense cap responsabilitat penal.
D’aquesta manera, el lletrat del president, Pau Ferrer, ha acompanyat a la sortida a l’expresident i queda alliberat dels escrits d’acusació. De fet, només l’acusava el ministeri fiscal i no pas l’advocacia de l’Estat. El primer a declarar ara serà el fill primogènit de l’expresident, Jordi Pujol Ferrusola, que ja ha avançat que respondrà a totes les preguntes del senyor fiscal.