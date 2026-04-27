El presidente Jordi Pujol no será condenado, pero tampoco juzgado. Así lo ha decidido la sala penal de la Audiencia Nacional, después de la revisión médica y forense a la que ha sido sometido antes de iniciar la sesión de declaraciones prevista para esta mañana en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. De hecho, los forenses destinados a Cataluña y el de la Audiencia Nacional, el pasado mes de noviembre, ya desaconsejaron al presidente del Tribunal, José Ricardo de Prada, juzgar al expresidente por su estado de salud y mental, muy frágil, y con principio de Alzheimer.

El presidente Pujol tiene 95 años. De esta manera, el presidente Pujol queda eximido de responsabilidad penal en el juicio contra su familia por el origen del dinero que tenían depositado en Andorra oculto del fisco español. El mismo presidente del Tribunal ha justificado la entrevista por «el interés especialísimo» de los magistrados en mantener una entrevista con el expresidente, además de la revisión forense. Para José Ricardo, el expresidente no está física ni mentalmente para ser juzgado en el caso. De esta manera, queda exonerado del procedimiento sin ninguna responsabilidad penal.

De esta manera, el letrado del presidente, Pau Ferrer, ha acompañado a la salida al expresidente y queda liberado de los escritos de acusación. De hecho, solo lo acusaba el ministerio fiscal y no la abogacía del Estado. El primero en declarar ahora será el hijo primogénito del expresidente, Jordi Pujol Ferrusola, que ya ha avanzado que responderá a todas las preguntas del señor fiscal.