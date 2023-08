Junts i ERC permeten que el PSOE mantingui la presidència del Congrés

Junts per Catalunya i Esquerra han permès que el PSOE mantingui la presidència del Congrés i Francina Armengol, expresidenta del Govern Balear, ha estat escollida, contra tots els pronòstics, per majoria absoluta amb els 178 vots del PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, el PNB i el BNG. Els set diputats de Junts ha votat a favor d’Armengol després que la formació assolís un acord de quatre punts amb els socialistes que ha rebut la llum verda en una reunió telemàtica de l’executiva, que ha arrencat dues hores abans de l’inici del ple de constitució de la nova composició del Congrés de Diputats i l’elecció de la Mesa de la cambra baixa espanyola.

Entre els acords assolits hi ha, com en el cas del pacte entre Esquerra i PSOE, l’ús del català i de la resta de llengües oficials al Congrés “amb plena normalitat” i la reactivació de la comissió d’investigació sobre les clavegueres de l’estat i el cas Pegasus. També han arrencat el compromís per al reconeixement del català com a llengua oficial de la Unió Europea, que aquest mateix matí ha estat sol·licitat pel ministre d’Afers Exteriors en funcions, José Manuel Albares. “És la primera vegada que el Regne d’Espanya presenta aquesta sol·licitud”, destaca la formació de Laura Borràs i Jordi Turull. Finalment, s’ha acordat la creació d’una comissió d’investigació sobre els atemptats del 17 d’agost del 2017 a Barcelona i a Cambrils.

Junts ha explicat en un comunicat que l’acord “se circumscriu a la mesa del Congrés i no té res a veure amb la negociació sobre la investidura” i també ha volgut subratllar que durant la negociació han exigit “garanties comprovables” del compliment dels acords. De fet, alguns, com l’oficialitat del català a Europa, ja s’han posat en marxa abans de l’inici de la sessió d’avui. En aquest sentit, han remarcat que “el PSOE ha respectat les condicions fixades i, aquest matí ha presentat els comprovants que acrediten que el compromís polític a què hem arribat i que determina el nostre posicionament”.

Pactes efectius per avançat

Aquest acord, segons els juntaires, és coherent amb els compromisos contrets per Junts per Catalunya en les passades eleccions, en el sentit que “els acords s’han de complir i s’han de fer efectius per avançat”. Tanmateix, la formació avisa que “no dona ni donarà mai els seus vots a canvi de res ni amb l’objectiu d’estabilitzar l’estat”. “L’objectiu de Junts és la independència de Catalunya i tots els acords que subscriu serveixen per avançar en aquesta direcció”, conclou.

De fet, el president a l’exili, Carles Puigdemont, ja va advertir ahir als socialistes que la seva formació necessitava “fets comprovables abans de comprometre cap vot” i va insistir que les exigències del seu partit sobre l’amnistia i l’autodeterminació “no han variat” malgrat les “pressions i corredisses” a què ha estat sotmès Junts durant aquest procés negociador.

El president a l’exili, Carles Puigdemont, amb la presidenta del Parlament, Anna Erra , el secretari general de Junts, Jordi Turull, i la presidenta de Junts, Laura Borràs/ Junts

Màxima discreció

Junts per Catalunya ha mantingut durant aquest temps i fins a última hora un silenci absolut sobre com anaven les negociacions amb els socialistes per a la Mesa del Congrés i els únics pronunciaments que han fet han estat per xarxes socials. Puigdemont ha fet reiterats avisos als socialistes sobre les seves exigències per permetre una majoria progressista al Congrés i, a més, ha desmentit algunes informacions com una portada de l’ABC amb gairebé una vintena de punts.

També ha estat actiu el secretari general del partit, Jordi Turull, que durant aquest període de negociacions no ha donat cap pista sobre com anaven les negociacions i només s’ha posicionat per negar en un moment concret que les formacions avancessin de forma positiva. A més a més, en dues ocasions ha lamentat “l’excés de cròniques més orientades en el desig que no pas en la realitat” i va deixar clar que quan tinguessin alguna cosa a dir, com avui, “ho farem directament”.