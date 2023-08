Puigdemont carrega contra una “trola” de l’ABC: “El ChatGPT inventa menys”

El president a l’exili, Carles Puigdemont, ha carregat contra el diari ABC per la portada d’aquest dimarts sobre la “llista de Puigdemont”, que recopila un seguit d’exigències per permetre la investidura de Pedro Sánchez i ha manifestat que “té la mateixa veracitat que la mort de José Luis Perales”, en referència al vídeo que el cantant va publicar ahir des de Londres per desmentir el seu traspàs. “El Chat GPT OpenAI’s inventa menys que no pas la portada de l’ABC”, ha sentenciat.

Puigdemont ha exposat que “ja no em sorprèn res”, però ha remarcat que “una trola d’aquesta magnitud fes la portada d’un diari clàssic —d’aquells que se suposa que tenen ofici— ha superat tot el que podia preveure”. A més, ha advertit que a partir d’avui tindrem una “legió de comentaristes, analistes i potser també estrategs de partit treballant sobre aquesta llista”. El president del Consell de la República ha acabat la piulada amb una frase per “posar en un compromís” els traductors automàtics: “N’hi ha per llogar-hi cadires!”, ha exclamat.

Em sembla que el Chat GPT @OpenAI inventa menys que no pas la portada del @abc_es. He de dir que ja no em sorprèn res, però que una trola d’aquesta magnitud fes la portada d’un diari clàssic —d’aquells que se suposa que tenen ofici— ha superat tot el que podia preveure. Suposo… pic.twitter.com/6DkyfAC59e — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) August 8, 2023

El llistat que el rotatiu espanyol publica en portada, amb desmentiment de Puigdemont inclòs, inclou 16 punts entre els quals hi ha “seleccions esportives catalanes per jugar contra Espanya”, “que el TSJC sigui l’última instància judicial a Catalunya”, “traspàs del Consorci de la Zona Franca”, “gestió del tram català de l’Ebre” i “gestió dels vuit paradors nacionals que hi ha a Catalunya”.

Figura clau en les negociacions

El president català a l’exili, que ha intensificat la seva activitat i en els últims dies ha fet diverses declaracions a través de Twitter, ha marcat una línia dura en les negociacions amb el PSOE, en les quals s’involucrarà de manera directa, tal com va avançar El Món. Puigdemont va avisar fa uns dies a Pedro Sánchez que no podia demanar “xecs en blanc” i va incrementar la pressió assegurant que els socialistes són “mestres del filibusterisme parlamentari” quan toca complicar amb les promeses fetes a l’independentisme.

Amnistia i autodeterminació

Junts ha estat molt clar des del primer moment quines són les línies vermelles per negociar la investidura i ha marcat el referèndum i l’amnistia -no una solució personal per a Puigdemont- com condicions sine qua non per asseure’s a negociar amb el PSOE perquè com ell mateix va deixar clar la mateixa nit de les eleccions “Junts no deu res a ningú més que als seus votants”.