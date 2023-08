El veto a Borriana dispara les subscripcions a les revistes en català afectades

El veto de l’Ajuntament de Borriana (Plana Baixa) a diverses revistes en català ha disparat les subscripcions de les publicacions afectades. Segons dades de l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC) recollides per RAC1, el nombre de subscripcions s’ha multiplicat per cinc l’últim mes. L’ofensiva del PP i Vox per retirar les revistes en català de les biblioteques ha tingut l’efecte contrari al que esperaven i més de mil persones s’hi han subscrit enmig d’una onada de solidaritat.

L’arribada de la dreta i la ultradreta als governs de l’Aragó, el País Valencià i les Illes Balears ha suposat un atac sense precedents a la llengua catalana i a tots els seus dialectes regionals. El PP i Vox han començat a desmantellar tots els avenços aconseguits la darrera dècada i a escala autonòmica s’han proposat arraconar el català a l’escola i que deixi de ser imprescindible per treballar a la sanitat pública. A escala local, les iniciatives són més pintoresques, com intentar retirar les revistes en català d’una biblioteca pública.

Diversos exemplars de ‘Cavall Fort’, la revista que PP i Vox volen prohibir al País Valencià / ACN

Atac al català en plena campanya

Això és el que va passar en plena campanya electoral del 23-J a Borriana, quan el regidor de Cultura de Vox, Jesús Albiol, va anunciar que l’Ajuntament havia cancel·lat les subscripcions a revistes com Cavall Fort, Camacuc, Enderrock i El Temps. Albiol també pretenia retirar-les de la biblioteca, però la pressió popular va fer recular el consistori, que finalment ha decidit mantenir-les fins que caduqui la subscripció actual.

Després de tota la polèmica, la reacció de la societat civil ha estat demanar subscripcions en massa de les revistes afectades. Segons expliquen els editors, Cavall Fort i Tatano ha obtingut unes 500 noves subscripcions en l’últim mes, mentre que el Camacuc n’ha aconseguit unes 300 i Enderrock i El Temps unes 200 més entre totes dues revistes. El president de l’APPEC, Germà Capdevila, considera que la reacció popular ha sigut espectacular. “La presència de revistes en català als quioscos sempre he estat complicada perquè ha de competir amb una llengua més forta com la castellana. Per això és tan important aquesta reacció de la gent”, reconeix.