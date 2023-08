El PSOE esquiva la llei d’amnistia que reclama l’independentisme

El PSOE ha defensat aquest dijous el pacte al qual ha arribat amb ERC i Junts per Catalunya, el qual els ha permès revalidar la presidència del Congrés i que Francina Armengol encapçali la Mesa. Entre les condicions que han posat les forces independentistes es troba l’amnistia, un tema que ha aixecat molta polseguera aquests dies. En aquest sentit, el portaveu dels socialistes a la cambra baixa, Patxi López, s’ha mostrat molt ferm dels acords assolits. Ara bé, López ha preferit esquivar parlar de la llei d’amnistia que reclamen des de l’independentisme i s’ha limitat a defensar que “desjudicialitzar és que sigui la política la que resolgui els problemes polítics i no es derivi tot a la justícia”, sense voler donar més detalls.

Veient les diferències sobre el tema, des de Junts han volgut deixar clar que el pacte d’aquest dijous no té res a veure amb les negociacions per a una investidura de Pedro Sánchez i es mantenen ferms en la seva postura: sense amnistia i referèndum no hi ha investidura. En la roda de premsa posterior a la sessió de constitució del Congrés, López ha fet tres simples valoracions. Per una banda, ha celebrat l’exclusió de l’extrema dreta a la Mesa i ha tret pit després de la patacada de Feijóo que assegurava arribar amb 171 vots fixos i n’ha sortit amb 139. També ha volgut celebrar que Armengol permeti parlar català, basc i gallec amb “normalitat” al Congrés: “a ningú hauria d’espantar-lo”, sentencia.

El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, i la líder de Sumar, Yolanda Díaz, durant el ple de constitució de les Corts Generals al Congrés dels Diputats / ACN

La patacada del PP

Després de la sessió, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, també ha volgut treure pit davant la patacada del PP i assegura que la constitució del Congrés ha constatat que el PP “està més sol que mai”: “Hem vist un PP completament aïllat que ni tan sols ha comptat amb els seus aliats de l’extrema dreta”, remarca, augurant una gran crisi interna dins les forces dels populars.