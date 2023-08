L’ONG de la llengua celebra el pas per a l’oficialitat del català a la UE

L’oficialitat del català a la Unió Europea està més a prop des d’aquest matí de dijous, quan el govern espanyol ha demanat oficialment que el català, l’euskera i el gallec siguin llengües oficials a les institucions comunitàries. Des de Plataforma per la Llengua celebren que el president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, hagi fet aquest pas per aconseguir l’oficialitat del català a la UE, i ara només esperen que ho “defensi fins al final” i no es faci enrere abans. Tal com expliquen des de l’ONG del català a través de diverses publicacions al seu compte de Twitter, aquest pas té unes connotacions positives per a la llengua que van més enllà de formalismes.

En primer lloc, que el català sigui oficial suposa una “protecció legal” de la llengua, ja que, segons la plataforma, hi ha centenars de reglaments i directives europees que regulen qüestions lingüístiques que afecten d’una manera o altra. Un dels exemples que posen en aquest fil de Twitter és que, amb el català com a llegua oficial a la Unió Europa, es podria “tenir la informació dels productes sanitaris en català”. I no només això, sinó que aquesta protecció legal també permetria “que el carnet de conduir europeu inclogués la llengua catalana i que el català sigui un mèrit a la funció pública europea”.

1⃣ Protecció legal, ja que hi ha centenars de reglaments i directives europees que regulen qüestions lingüístiques que ens afecten.



🏷️ Per exemple, amb l’oficialitat podríem exigir per llei l'etiquetatge en català de tots els productes alimentaris. — Plataforma per la Llengua (@llenguacat) August 17, 2023

Per a Plataforma per la Llengua aquests dos punts són molt importants perquè faran del català “una llengua necessària en molts àmbits professionals, potenciant-ne la necessitat d’aprendre-la i usar-la”.

Prestigi del català

Més enllà de la protecció legal pel català que suposaria que es convertís en llengua oficial, les conseqüències anirien més enllà. Des de l’organització sense ànim de lucre apunten que l’oficialitat comportaria “reconeixement i prestigi intern i extern” del català. Així doncs, després del primer pas fet per Sánchez aquest dijous al matí, animen a l’executiu espanyol a persistir per al que el català es converteixi en la 25a llengua oficial de la Unió Europea.