Alonso-Cuevillas, a la UCE: “Hi ha més repressió amb el PSOE que amb el PP”

El catedràtic de dret processal i diputat de Junts per Catalunya Jaume Alonso-Cuevillas ha participat aquest dijous al matí en el curs de dret de la 55 edició de la Universitat Catalana d’Estiu, a Prada, al Conflent, la Catalunya Nord. Amb el títol Distorsions en l’aplicació judicial del dret, Cuevillas ha desgranat les grans falles del sistema judicial des del punt de vista tant de l’exercici pràctic de l’advocacia com des d’una visió més política. En aquest entorn, Cuevillas ha raonat que “hi ha més repressió amb el PSOE que amb el PP”. Un algoritme que aplica sobretot en el cas de la lluita de l’Estat contra el Procés independentista.

Cuevillas, també exdegà del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, s’ha mostrat convençut que ara com ara “el poder polític no té gens d’interès a solucionar els problemes de la justícia”. Una constatació que encara es complica més amb el poc poder que té el “legislatiu”. A “Espanya hi ha el dret de l’amic, de l’enemic i de l’amiguet”, ha recordat des de l’aula 213 del Liceu Charles Renouvier.

Per altra banda, Cuevillas, s’ha mostrat satisfet, tot i que sense entusiasme, per l’acord entre Junts i PSOE per fer una comissió d’investigació sobre els atemptats del 17 d’agost de 2017: ell mateix, una hora abans de fer-se públic el tracte per l’elecció de la socialista Francina Armengol com a presidenta del Congrés, reclamava aquesta comissió. Un cas en el qual, juntament amb el també lletrat Agustí Carles, va portar la defensa dels pares de Javier Martínez, el nen de Rubí assassinat amb 4 anys pels jihadistes a la Rambla de Barcelona. Cuevillas no ha mostrat gaire confiança en la comissió perquè el parlamentarisme espanyol no permet ser eficient en les investigacions. Ara per ara, l’advocat malda per tancar el cas als tribunals d’Espanya per recórrer a altres jurisdiccions en l’àmbit europeu.

Els diputats de Junts arribant al Congrés / Alberto Ortega – Europa Press

Dos motius per entendre la repressió del PSOE

La tesi exposada per Cuevillas inclou la interpretació que “les majories reforçades” per a institucions com el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) “permeten controlar l’Estat per part de la dreta”. En aquesta línia ha defensat la idea que la politització de la cúpula judicatura espanyola és culpa tant del PP com del PSOE perquè la llei ofereix mecanismes per poder facilitar la renovació d’un organisme clau per a l’Estat que fa cinc anys que roman caducat. De fet, Cuevillas ha explicat la seva proposta de reforma legal per tal de permetre les renovacions des del Congrés sense haver de fer cap canvi normatiu transcendent. Un sistema que permetria escollir els seus membres com es tria la mesa del Congrés, cada diputat, un vot.

Tot i el domini de la dreta, Cuevillas ha emfatitzat que “hi ha hagut més repressió quan mana l’esquerra que no pas la dreta“. Un primer motiu d’aquest fenomen, per al jurista, és que “la dreta té més capacitat de control dels instruments de l’Estat”. En canvi, “quan mana l’esquerra, fan caramboles per veure si putejant els catalans desestabilitzen el govern espanyol de l’esquerra”. Per altra banda, segons Cuevillas, “l’esquerra té un acomplexament moral davant el perill que no gosaria fer segons què perquè no sigui dit”. Així, ha assegurat que la competència de trànsit per als Mossos d’Esquadra va arribar de la mà de José María Aznar, perquè no tenia cap mena de problema a dominar els ressorts de l’Estat. D’aquí que Cuevillas hagi fet servir la ironia sobre l’actualitat política i el perill d’un govern de PP i Vox. Per al diputat juntaire i membre de l’executiva del partit, un executiu de la dreta extrema i extrema dreta seria únicament “més pintoresc”.