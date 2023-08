Armengol ja permet parlar català, euskera i gallec al Congrés espanyol

Malgrat les queixes de PP i Vox per les fórmules d’acatament del Congrés -que els partits independentistes han fet en català- la nova presidenta de la cambra, Francina Armengol, les ha autoritzat. La dirigent socialista ha fet cas omís als laments de PP i Vox i ha validat aquestes fórmules com a part de l’acord dels socialistes amb ERC i Junts per Catalunya. Armengol ha dit que totes les promeses i juraments que s’han fet s’han “ajustat” al reglament de la cambra, a les resolucions passades de la presidència de la cambra i a la jurisprudència del Tribunal Constitucional. “Tots han adquirit la condició plena de diputats”, ha conclòs Armengol, que ha felicitat tots els nous parlamentaris i ha complert així amb el pacte per constituir la Mesa.

Les fórmules per jurar el càrrec o la Constitució han estat molt diverses. ERC ha promès el càrrec “per imperatiu legal i fins a la consecució de la República Catalana“, el que ha fet esclatar les queixes dels partits de dretes. Junts, per la seva banda, ho ha fet “per lleialtat al poble de Catalunya i al seu mandat de l’1 d’octubre, i compromesa amb la defensa de tots els represaliats i exiliats, per imperatiu legal”. El secretari dels comuns, Gerardo Pisarello, ha promès el càrrec “per un nou temps republicà” i el diputat de Sumar Jorge Pueyo ho ha fet en aragonès.

El nou Congrés ja s’ha constituït / ACN

Vox i PP s’enrabien per l’ús d’altres llengües: “No els entenem”

Vox ha estat molt crític amb l’ús d’altres llengües al Congrés. La nova portaveu del partit, Pepa Millán, ha protestat i ha demanat la invalidesa d’algunes fórmules perquè “incompleixen” les sentències del TC i el reglament de la cambra. Armengol ho ha negat abans de validar aquestes fórmules. Millán ha assegurat que “no poden donar-se per vàlides expressions diferents del castellà” perquè no tots els diputats les entenen i podrien “atacar” la Constitució en comptes d’acatar-la.

La portaveu del PP, Cuca Gamarra, també ha protestat i ha demanat a Francina Armengol que “respecti i faci respectar el reglament per part de tots els membres”. Gamarra ha lamentat que alguns diputats “han buidat de contingut l’acatament”.