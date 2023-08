El PP treu foc pels queixals per les “cessions” del PSOE a l’independentisme

Aquest dijous al matí els vots de Junts i ERC han permès als socialistes revalidar la presidència del Congrés. EL PSOE ha estès la mà als partits independentistes amb algunes “concessions”, com ara l’ús del català i de la resta de llengües oficials al Congrés “amb plena normalitat” i la reactivació de la comissió d’investigació sobre les clavegueres de l’estat i el cas Pegasus, cosa que ha convertit a Francina Armengol en la nova presidenta de la Mesa de la cambra baixa. En aquest sentit, des del PP, després de veure com no podien aconseguir la presidència que buscaven, exigeixen al president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, que aclareixi “fins a quin punt” han arribat les “cessions” als partits independentistes.

“Hi haurà amnistia, referèndum o autodeterminació?”, pregunta la portaveu dels populars, Cuca Gamarra, lamentant el pes que han adoptat les formacions independentistes arran de les passades eleccions del 23 de juliol: “L’independentisme té a les seves mans el futur del nostre país perquè Pedro Sánchez hi està disposat”, critica Gamarra. Aquest mateix dimecres, tan bon punt ha pres el poder, Armengol ha autoritzat a parlar català, gallec i basc al Congrés, una de les demandes dels independentistes per a donar el suport als socialistes. Es tracta d’una decisió que Gamarra no veu amb bons ulls i assegura que és una qüestió que la Mesa “haurà d’analitzar”: “Durà a terme algun canvi?”, pregunta assegurant que la cambra baixa “sempre” ha permès l’ús de les “llengües cooficials”.

El nou Congrés ja s’ha constituït / ACN

Reaccions en cadena

Després de la constitució de la Mesa, les reaccions al pacte independentista han començat a aparèixer en cadena. La portaveu de Ciutadans al Parlament, Anna Grau, ha criticat aquest dijous les peticions d’alguns partits de cara a les negociacions per aconseguir la Mesa. En unes declaracions que ha fet pels mitjans de comunicació Grau assegura que hi ha grups polítics que han fet peticions “sense ànim de millorar la convivència” sinó amb ànim de “marcar paquet”, referint-se a l’independentisme. Qui tampoc s’ha volgut perdre la festa ha estat el líder del partit ultra, Santiago Abascal, que considera que aquest pacte marca un precedent per a una possible investidura de Sánchez: “Estem molt més a prop de la investidura d’un govern de destrucció nacional”, afirma en declaracions a mitjans. De fet, en aquest sentit, Abascal creu que si Sánchez revalida la presidència amb el suport d’ERC i Junts “serà un cop d’estat perpetrat des de la Moncloa”.