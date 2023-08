La falta d’entesa entre PP i Vox expulsa la ultradreta de la Mesa del Congrés

Les converses entre Vox i PP per repartir-se els seients a la Mesa del Congrés no han fructificat i el gran damnificat ha estat el partit d’ultradreta, que n’ha quedat fora. Les negociacions no han arribat a bon port i la manca d’acord amb el PP que ha denunciat Vox ha provocat la sortida del partit de Santiago Abascal de l’òrgan de govern del Congrés. Així, perden el seient que en la passada legislatura va ocupar Ignacio Gil Lázaro, que va ser un dels vicepresidents. De fet, justament fa quatre anys la manca d’acord de PSOE i PP va ser el que va permetre que Vox entrés a la Mesa del Congrés. “És la segona vegada en democràcia que la tercera força no està representada a la Mesa”, ha criticat el partit d’extrema dreta.

Aquest desacord, a més, ha quedat patent quan la popular Cuca Gamarra, que era la competència de Francina Armengol per ser presidenta de la cambra, ha obtingut només 139 vots dels 171 amb què comptava inicialment. Això s’ha degut al fet que el partit d’ultradreta ha votat a favor del seu diputat i no de la candidata popular per la falta d’acord amb el PP. La formació d’Abascal ha votat el mateix candidat per a la vicepresidència, però tampoc se n’han sortit i han acabat totalment exclosos.

El líder de Vox, Santiago Abascal, valorant els resultats d’aquest 23-J des de la seu de Bambú / ACN

Abascal va exigir a Feijóo una vicepresidència, però no hi ha hagut acord

Poques hores abans de la votació el líder de Vox, Santiago Abascal, va exigir públicament una vicepresidència al PP perquè no els deixessin fora de l’òrgan, però no han aconseguit un pacte amb els populars i n’han estat expulsats. Així, la tercera força més votada en les eleccions del 23-J no ha aconseguit ni una sola cadira mentre continua el repartiment de secretaries.