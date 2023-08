Junqueras allarga la mà a Junts per negociar amb Sánchez l’amnistia

El president d’ERC i exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha inaugurat aquest migdia la 55 edició de Universitat Catalana d’Estiu (UCE), a Prada, el Conflent. Ho ha fet amb contundència en un context força curiós, hores després de l’acord amb el PSOE per la Mesa del Congrés i en una lliçó inaugural sobre l’exili que han patit diversos presidents de la Generalitat, Lluís Companys, Josep Irla i Josep Tarradellas. L’acompanyaven a l’acte, el batlle de Prada Yves Delcor, el conseller de Salut, Manuel Balcells i l’exconseller de Cultura a l’exili, Lluís Puig i l’auditori del Liceu Charles Renovier ple com un ou. Un cop ha acabat una conferència força aplaudida, Junqueras ha volgut fer la seva valoració política de l’acord del PSOE per fer presidenta del Congrés Francina Armengol, al que s’hi ha afegit Junts per Catalunya. De fet, Junqueras veu possible l’acord de l’amnistia i en una “plena desjudicialització”.

“Aconseguir la desjudicialització de tots els casos del 2017 a través de totes les eines legals i jurídiques es pot interpretar i s’ha d’interpretar que ha de ser a través d’una llei amnistia que eviti la presó per a les persones implicades”, ha sentenciat. De ttoa manera, no ha volgut anar més enllà per un acord de cara a una virtual investidura de Pedro Sánchez. “Cada cosa al seu temps i el seu temps per a cada cosa”, ha assenyalat i s’ha mostrat satisfet per l’acord. D’aquí que hagi ofert “mà estesa a Junts” per coordinar la negociació per treballar de manera “cooperativa” en “l’estratègia independentista” per “poder anar més enllà i més de pressa”. “Si sols hem aconseguit els indults o la derogació de la sedició, que podríem fer de manera coordinada”, ha afegit.

Oriol Junqueras atén la premsa a la UCE 2023/Josep Maria Montaner

Petició a Junts

Junqueras ha reiterat les ganes d’acord amb Junts sense donar detalls de contactes concrets de cara una negociació d’investidura. De fet, ha demanat als juntaires una actitud positiva per poder aconseguir l’amnistia. En aquest context, creu que l’acord té prou garanties en els termes que s’han exposat tant pels negociadors d’ERC com de Junts. Una feina que ha comminat a “fer junts”. “Nosaltres insistim en oferir la mà estesa al conjunt de l’independentisme i en concret amb Junts i tant de bo ells vulguin agafar aquesta mà”, ha remarcat. “Podrem anar més enllà”, ha destacat “si fóssim molts més els que treballéssim i que treballéssim de manera coordinada”.