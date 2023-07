Junqueras crida a “combatre” i nega donar suport el PSOE “a canvi de res”

El president d’ERC, Oriol Junqueras, ha cridat a combatre “l’egoisme” dels qui voldrien que “tot anés malament” perquè a ells “els aniria millor”. El mateix Junqueras durant l’acte de campanya a l’Ametlla de Mar (Baix Ebre), ha assegurat que en cap cas vol donar suport al govern de Pedro Sánchez i que és una qüestió que va molt més enllà de les dretes i les esquerres. Per ell, alguns retreuen als republicans que la feina que han fet al Congrés en l’última legislatura “no serveix de res” i que han donat suport al govern del PSOE “a canvi de res”. És gent, ha dit, a qui “importa molt poc el que passi als treballadors, botiguers, jubilats i estudiants“. Junqueras també ha apel·lat a l’esperit del moviment en contra del transvasament de l’Ebre: “És la recepta que ens ha d’ajudar a guanyar”.

Segons ha dit durant un acte de campanya alguns “viuen feliços amb l’amargor i rondinant” i ha cridat a la “defensa” d’aquesta actitud. D’aquesta manera, ha optat per ser més subtil que altres partits, com per exemple Junts per Catalunya -que ha atacat ERC de manera directa-, però no s’ha quedat enrere en demanar el vot. De fet, Junqueras ha advertit que és necessari participar i votar en les eleccions del 23-J. Ell mateix ha dit que els qui “tenen molts diners” i “el control dels mitjans de comunicació” els convé que la societat renunciï a la democràcia, que és “la principal eina per equilibrar la distribució de poder”.

La segona candidata d’ERC al Congrés per Tarragona, Norma Pujol, amb el candidat del partit al Senat Jordi Gaseni i el president dels republicans, Oriol Junqueras, a l’Ametlla de Mar / ACN

El xec en blanc és una farsa, segons ERC

Sobre les crítiques de xec en blanc dels republicans als socialistes durant l’última legislatura, ha dit que les negociacions d’ERC han fet possible que el salari mínim pugi “de 730 euros a 1.080 euros” i que les pensions hagin pujat amb la reforma dels últims anys.