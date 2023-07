Maria del Mar Bonet confessa el que no li agrada de Lluís Llach

La icònica cantant catalana, Maria del Mar Bonet ha carregat contra Lluís Llach en el programa de Ricard Ustrell de TV3 Col·lapse. “Em va semblar malament que en Lluís Llach fes el pas a la política”, ha etzibat la cantant. En aquest aspecte, ella ha assegurat que no té res a veure amb la seva vida política en si, sinó que “ell hauria d’haver cantat sempre”. No obstant això, la cantant ha reiterat que són amics i que li va donar suport en el seu canvi, però que per a ella, actualment, “no és una opció deixar de cantar”.

Ella mateixa també ha parlat de política en ser preguntada per Ustrell sobre el pacte de PP i Vox a les Illes Balears, d’on ella és originària. “Estic en shock”, ha assegurat la cantant després de fer broma amb el fet que aquesta fos la primera pregunta: “Vols parlar de coses lletges”, li ha dit Bonet a Ustrell. Així doncs, ha continuat lamentant que per aquest pacte es perdran coses que són molt importants. “La llengua és cultura”, ha explicat la cantant, fent referència a la constant repressió i persecució que viu el català i que acaba per intentar convertir-lo en una llengua residual. “Haurem de tornar a sortir al carrer per dir que tenim una llengua i que volem continuar amb ella?”, s’ha preguntat Bonet i ha afegit que “això serà horrorós”.

“A Mallorca no hi cap ningú”

Bonet també ha carregat contra els turistes i la seva illa, en aquest cas Mallorca. La cantant ha assegurat que “mai havia vist tan plena l’illa per aquestes dates, sempre més tard”, ha lamentat la cantant. Així doncs, ella mateixa ha fet un viatge als seus records i ha reconegut que “a Mallorca ja no hi cap ningú en aquesta època” i ha explicat que ara en qualsevol moment trobes grans multituds de persones, el que col·lapsa l’illa.