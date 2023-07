Sánchez reclama a Barcelona votar per “una Espanya unida en la diversitat”

Pedro Sánchez s’ha presentat aquest diumenge a Barcelona per tornar a demanar el vot per un estat espanyol unit dins de la seva diversitat. Així ho ha volgut explicar el mateix president de l’Estat en l’acte central dels socialistes, que ha omplert el Palau de Congressos de Barcelona amb 3.000 persones. “En una Espanya que avança unida en la seva diversitat, hi cabem tots”. A més, ha carregat contra els seus opositors perquè no s’imposi l’Espanya “de Feijóo i Abascal, on només caben ells i els que pensen com ells”. Sánchez també s’ha dirigit al públic més jove i als indecisos. “En aquestes eleccions el que està en joc és el futur d’Espanya, i per tant el seu futur”. El PSOE aspira a un molt bon resultat a Catalunya que contraresti la distància en escons del PP.

En l’acte central, Sánchez també ha admès que si guanya aquestes eleccions conformarà un govern amb Sumar. “Jo ho dic obertament, mentre que Feijóo amaga que a l’altra banda només hi pot haver un govern amb Abascal“. Per fer possible el govern de coalició, segons Sánchez, l’únic camí és votar el PSOE, perquè és la força que garanteix “una Espanya que avança unida en la seva diversitat, on cabem tots, i no la de Feijóo i Abascal on només caben ells i els que pensen com ells”.

El president espanyol, Pedro Sánchez, puja a un cotxe per anar a Madrid / Europa Press

Abstenir-se és votar a Vox i PP

Sánchez ha equiparat l’abstenció a votar PP o Vox. “El PP, Vox i l’abstenció ens poden portar al retrocés”, i només la del PSOE és “garantia que Espanya avanci”. Per contra, segons Sánchez, Feijóo i Abascal pacten per “retallar drets i llibertats” i posen al capdavant de les institucions persones que s’aparten de la pancarta contra la violència masclista, antivacunes i negacionistes del canvi climàtic. En aquest marc ha demanat “un últim esforç” als que estan indecisos de votar el PSOE. “Que pensin que per un dia de votar hi haurà quatre anys d’avenços en drets i llibertats. Ja sabem quina és la proposta del PP i Vox, derogar. La nostra, avançar”.