La JEC reclama a TV3 que deixi d’afavorir Junts en la cobertura electoral

La Junta Electoral Central (JEC) ha reclamat a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), concretament a TV3, que modifiqui la cobertura informativa dels blocs electorals de manera que Junts per Catalunya no tingui més presència i minuts que la resta de formacions polítiques amb representació al Congrés dels Diputats. Aquesta fou una petició que va obrir el PDeCAT en presentar un recurs a la televisió pública, precisament perquè pensaven que hi havia un clar favoritisme cap a Junts. Els de Roger Montañola s’han queixat que el partit que encapçala Míriam Nogueras ha tingut més minuts als telenotícies des de l’inici de campanya i fins al passat dia 12 de juliol, en detriment de la coalició d’Espai CiU, qui té els drets electorals. Una acusació que la mateixa CCMA ha admès.

Tot i això, la Corporació considera que el còmput total s’ha de fer durant tota la campanya, i no durant uns dies determinats. A més, la CCMA discrepa que el PDeCAT pugui atribuir-se els drets dels vuit diputats de Junts. Un fet que respon a una altra resolució de la JEC del passat 5 de juliol. En definitiva, la resolució assegura que la cobertura informativa de Junts, com a grup polític significatiu als mitjans de comunicació públics, no podrà ser igual o superior a la dedicada a les candidatures que van aconseguir representació.

Pla contrapicat de Roger Montañola, candidat del PDeCAT – Espai CiU, en una atenció a mitjans des de Begur / ACN

Les reivindicacions del PDeCAT de la “sobreexplotació”

El cap de llista d’Espai CiU-PDeCAT pel 23-J, Roger Montañola, també ha criticat el Govern per la “sobreexplotació” del debat entorn els drets LGTBI. Així ho ha expressat aquest dissabte, dia en què se celebra el Pride a Barcelona. Segons el número u “és evident” que les polítiques per protegir el col·lectiu “importen i són necessàries”, però hi ha altres qüestions “que afecten més al dia a dia dels ciutadans”. En la mateixa línia, Montañola ha carregat contra PSOE i Podemos per “dibuixar al paper” que la resta de formacions “estan en contra dels drets LGTBI”. “Hi estem a favor”, ha sentenciat. D’altra banda, el candidat postconvergent ha demanat votar partits d’obediència catalana: “votar PP o PSOE és tirar-se un tret al peu”.