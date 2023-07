Investiguen un home per un intent d’agressió sexual a Salou

Els Mossos d’Esquadra investiguen una temptativa d’agressió sexual que hauria tingut lloc aquest divendres 14 de juliol a Salou (Tarragonès). Segons ha avançat El Caso i han confirmat els Mossos d’Esquadra, la víctima estava passejant al voltant de les cinc de la tarda per un carrer de la ciutat quan ha notat que algú la seguia. En veure perillar la seva seguretat ha anat directament a buscar el seu cotxe i s’hi ha tancat. Minuts després un home s’ha apropat a ella, li ha ensenyat els genitals i ha marxat. La víctima ho ha denunciat als Mossos d’Esquadra que ara busquen a l’individu.

Els fets de Salou van ocórrer el passat divendres mentre la dona marxava a buscar el seu cotxe pel carrer Velázquez. Fou ella mateixa la que va notar que alguna cosa no anava bé, ja que hi havia un home -que encara no ha estat identificat- seguint-la. Tot i que, aparentment, la persona que es trobava darrere la víctima encara no havia donat a entendre cap comportament fora del normal, la dona es va sentir amenaçada, la qual cosa va provocar que entrés ràpidament al seu cotxe. Tal com van transcórrer els fets després d’això ha quedat clar que va prendre la decisió adequada, ja que l’home es va apropar al seu cotxe i, des de fora, li va ensenyar els genitals. Ara, els Mossos d’Esquadra investiguen els fets i han començat les recerques per trobar l’individu i poder-lo acusar de temptativa d’agressió sexual.

Un cotxe dels Mossos d’Esquadra aparcat davant de la comissaria de Lleida / ACN

Tocaments no consentits

A Salou també hi ha hagut un altre cas d’agressió sexual, però aquesta vegada la víctima no es va poder escapar del seu agressor. Els fets van passar el passat 12 de juliol quan la dona de nacionalitat francesa estava caminant pel passeig de Jaume I, un home sense haver-li dit res anteriorment, i que no coneixia de res, li va fer tocaments al cul i als pits. Ella se’l va poder treure de sobre i va poder donar alguns detalls a la policia per identificar-lo. Tot i això, encara no se sap res de cap dels dos casos ni tampoc si estarien relacionats o haurien estat perpetuats per la mateixa persona.