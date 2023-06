Detenció per un presumpte nou cas d’agressió sexual a un menor a Badalona

Els Mossos d’Esquadra han detingut un jove que hauria agredit sexualment un menor de 13 anys al centre comercial Màgic Badalona. Segons han confirmat fonts policials a l’ACN, els fets haurien tingut lloc el passat dijous 22 de juny. Els membres de seguretat del centre comercial van alertar a les autoritats quan van trobar al jove i al menor als aparcaments de les instal·lacions mentre feien una de les seves rondes de reconeixement i vigilància pel centre. La policia es va desplaçar fins a l’equipament on va detenir el jove. Tot i que totes dues persones han assegurat a través de les seves xarxes socials que en tot moment hi va haver consentiment, els Mossos va detenir igualment el jove perquè la presumpta víctima té 13 anys, una edat inferior a l’estipulada pel consentiment sexual.

Després de prestar declaració davant dels Mossos, el jove detingut ha quedat en llibertat. Tenint en compte que el centre comercial Màgic ha sigut l’escenari de diverses agressions sexuals en els darrers mesos, els Mossos han volgut desvincular aquests fets amb els casos que han sortit a la llum darrerament. Qui sí que s’ha volgut mostrar molt contundent respecte aquests fets ha estat el nou alcalde de Badalona, Xavier Albiol. A través d’una publicació al seu compte de Twitter, el batlle ha demanat “tota la contundència” de la justícia contra el detingut, a qui l’ha titllat de “pervertit i tarat”.

Imatge d’arxiu d’una unitat d’investigadors dels Mossos d’Esquadra / CME

8 violacions grupals a Badalona

La ciutat de Badalona s’ha vist envoltada de diverses violacions grupals i agressions en els darrers mesos. Des del passat mes de juliol, és a dir, ara fa gairebé un any, els Mossos han obert vuit investigacions per violacions en grup a menors a la ciutat. S’ha identificat a 21 joves com a responsables d’aquests actes dels quals només un era major d’edat. Per tant, la resta dels implicats en aquests delictes eren menors d’edat. I, en ser menors, no tots han pogut ser detinguts. De fet, només sis dels menors han estat detinguts i a 13 encara no estan en edat de poder ser imputats, és a dir, tenen menys de 14 anys.