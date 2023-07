El ‘parlament’ del Consell de la República rebutja l’abstenció per al 23-J

Després d’un grapat d’entrebancs i pròrrogues, l’Assemblea de Representants del Consell de la República ha votat aquest matí el document que defensava promoure l’abstenció en les eleccions estatals del 23-J. El resultat ha estat de 44 vots en contra (un 55,7), 29 vots a favor (un 36,71%), i sis abstencions, dels 121 representants cridats a votar en el conclave d’aquest dissabte, que també posava a votació el pressupost de l’entitat. El resultat, però, no ha sorprès els impulsors de la proposta de resolució, la Comissió d’Acció de Política Interior, que ja s’imaginava el rebuig. De tota manera, creuen que tot i perdre, els defensors de participar en el 23-J tampoc han obtingut un resultat “aclaparador”.

Per altra banda, el parlament del Consell de la República no ha aprovat una proposta feta pel mateix Govern de l’entitat a l’exili. En concret, la reforma del Codi dels Consells Locals, que no ha convençut els diputats republicans.

Ara, el Consell s’ha tret de sobre un debat incòmode. Cal tenir present que el portaveu de l’entitat, el demoindepe Toni Castellà, es presenta per Junts per Catalunya com a cap de llista al Senat. Una decisió que es va discutir no només internament, sinó que membres de l’Assemblea li van retreure en conversa directa a través de la xarxa social Twitter.

Una resolució incòmoda

La vida de la proposta de resolució que defensava promoure el vot nul o l’abstenció no ha tingut una vida tranquil·la. El 13 de juny es va aprovar per part de la Comissió d’Acció Política Interior, i es va encetar el procés per portar-la al debat plenari. Ara bé, després de posposar la convocatòria de l’assemblea, la Mesa del parlament de l’òrgan de l’exili va desestimar tramitar la resolució perquè no havia obtingut els 31 avals necessaris perquè entrés a l’ordre del dia i es pogués debatre. Finalment, es va prorrogar el termini i aquesta setmana es van obtenir els avals que van ser el passaport perquè es votés aquest matí.

La resolució apostava per “defensar el vot nul o l’abstenció com a acte passiu”. El document ha posicionat l’entitat en una qüestió que està força candent en el debat polític de l’independentisme. El text de la resolució, al qual ha tingut accés El Món, mantenia que “el Consell de la República considera que les eleccions convocades per l’Estat espanyol per al pròxim 23 de juliol, sigui quin sigui el resultat, no contribuiran a avançar cap a l’alliberament nacional de Catalunya”. “Fem una crida a la ciutadania dels Països Catalana, que encara està sota la tutela de l’Estat espanyol, a exercir el dret a vot mitjançant el vot nul, amb la papereta del referèndum del Primer d’Octubre, o bé a exercir l’abstenció”, sentencia el text. Ara el Consell defensarà la participació en les eleccions.