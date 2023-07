Investigan un hombre por un intento de agresión sexual en Salou

Los Mossos d’Esquadra investigan una tentativa de agresión sexual que habría tenido lugar este viernes 14 de julio en Salou (Tarragonès). Según ha avanzado El Caso y han confirmado los Mossos d’Esquadra, la víctima estaba paseando alrededor de las cinco de la tarde por una calle de la ciudad cuando ha notado que alguien la seguía. Al ver peligrar la suya seguridad ha ido directamente a buscar su coche y se ha cerrado. Minutos después un hombre se ha acercado a ella, le ha enseñado los genitales y ha marchado. La víctima lo ha denunciado a los Mossos d’Esquadra que ahora buscan al individuo.

Los hechos de Salou ocurrieron el pasado viernes mientras la mujer marchaba a buscar su coche por la calle Velázquez. Fue ella misma la que notó que algo no iba bien, puesto que había un hombre -que todavía no ha sido identificado- siguiéndola. A pesar de que, aparentemente, la persona que se encontraba detrás la víctima todavía no había dado a entender ningún comportamiento fuera del normal, la mujer se sintió amenazada, lo cual provocó que entrara rápidamente a su coche. Tal como transcurrieron los hechos después de esto ha quedado claro que tomó la decisión adecuada, puesto que el hombre se acercó a su coche y, desde fuera, le enseñó los genitales. Ahora, los Mossos d’Esquadra investigan los hechos y han empezado las investigaciones para encontrar el individuo y poderlo acusar de tentativa de agresión sexual.

Un coche de los Mossos d’Esquadra aparcado ante la comisaría de Lleida / ACN

Tocamientos no consentidos

En Salou también ha habido otro caso de agresión sexual, pero esta vez la víctima no se pudo escapar de su agresor. Los hechos pasaron el pasado 12 de julio cuando la mujer de nacionalidad francesa estaba andando por el paseo de Jaume I, un hombre sin haberle dicho nada anteriormente, y que no conocía de nada, le hizo tocamientos en el culo y en los pechos. Ella se lo pudo sacar de sobre y pudo dar algunos detalles a la policía para identificarlo. Aun así, todavía no se sabe nada de ninguno de los dos casos ni tampoco si estarían relacionados o habrían sido perpetuados por la misma persona.