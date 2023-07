Pezones libres a las piscinas contra la sexualización de los pechos femeninos

El tabú hacia los pechos femeninos está a punto de acabarse, al menos a las piscinas públicas. Una circular del Govern ha vuelto a cerrar la puerta a un debate sobre el topless que los expertos consideran “absurdo” hoy en día. La misiva del Departament de Igualdad y Feminismos recuerda que en virtud de la ley 19/2020 de igualdad de trato y no-discriminación, ningún ayuntamiento puede prohibir el topless, el amamantamiento, ni aplicar prácticas discriminatorias como prohibir el acceso con bañadores que tapen más partes del cuerpo. Esto es un paso más hacia la normalización de los pechos femeninos, que todavía son una parte del cuerpo de la mujer sexualizada y censurable.

“Llevar bañador que cubra los genitales y quererse refrescar son las dos únicas condiciones para poder acceder a una piscina”, ha reivindicado la consejera de Igualdad y Feminismos, Tània Verge. La consejera ha asegurado que “esto que parece tan obvio y sencillo, no lo ha sido durante mucho de tiempo” para las mujeres, a quienes se los ha exigido durante mucho tiempo que se taparan los pechos.

La representante de Pezones Libres, Mariona Trabal, se muestra muy satisfecha de esta ordenanza tan específica de la consellería. “Es el que hacía seis años que perseguíamos”, asegura en declaraciones en El Mundo. Su lucha para garantizar que a las piscinas catalanas se pueda hacer topless empezó en l’Ametlla del Vallès, donde se sintió discriminada, y donde vez ganó en este municipio quiso ampliarlo en todo el país. El tabú en torno a los pechos, asegura, se debe al “sexismo y la sexualización del cuerpo de las mujeres” y a una cuestión “antropológica, cultural y de discriminación machista”. “El único que volamos es tomar el sol sin una prenda de ropa mojada. Si a los hombres los molesta, que busquen ellos la solución porque no dejaremos de tomar el sol”, advierte.

Niñas sexualitzades desde la infancia

Trabal voz especialmente preocupando el hecho que la mayoría de tiendas vendan partes de arriba del biquini para niñas de seis años. “Hay alguien que considera que a una niña pequeña se le tiene que decir que el que le pasará en el cuerpo cuando crezca tendrá un significado sexual y se tendrá que tapar”, dice indignada. Considera que esto es “absolutamente disparatado” y propio “del siglo XIX”.

Por su parte, la experta en feminismo de la UPF Isabel Villegas lamenta que los pechos de las mujeres sean “un tabú” desde el comienzo de la historia del arte. “Los pechos de las mujeres siempre han sido censurados a no ser que los pintara un hombre. La mujer siempre ha sido tratada como un objeto de deseo”, señala Villegas. Insiste que la mujer siempre ha sido observada “desde la mirada masculina” que lo ha sexualidad y ha puesto la responsabilidad siempre en ellas.

“Desde pequeña te enseñan a tener cuidado con el cuerpo y no mostrarlo demasiado. Lo hacen para protegerte, pero es injusto que la responsabilidad esté en nosotros y no en los agresores”, razona Villegas.

Un grupo de niños mira el cartel de Igualdad ‘Mi piscina no discrimina’ / Gobierno

Hombres con mamas más grandes que no se sienten violentados

La profesora del departamento de Educación de la UB Trinidad Donoso celebra que la ley de no discriminación se despliegue por fin “en todos sus sentidos” y lamenta que “cuando hay mujeres implicadas siempre se tarda más”. Encuentra que no tiene sentido poner el grito en el cielo ante la posibilidad que las mujeres hagan topless porque “únicamente significa que somos iguales a los hombres”. “No es una cuestión de carne, hay hombres que tienen un volumen de mamas mucho más grande que las mujeres y no tienen ningún problema. Todo depende del significado que se le da”, señala.

Donoso denuncia la sexualización de esta parte de las mujeres y el hecho que los pechos “queden fragmentados como una parte que, como que está sexualizada, se tiene que tapar”. “Es todo una cuestión del simbolismo que se le da”, concluye.

Las expertas creen que la percepción ha cambiado entre los jóvenes

Todo y la percepción que muchas mujeres jóvenes continúan tapándose los pechos cuando van a la piscina o la playa, las tres expertas consultadas por El Mundo coinciden que la concepción en torno a esta parte femenina está cambiando. “Hay un cambio muy fuerte en las nuevas generaciones, a pesar de que puedan existir excepciones. Es cierto que los cambios sociales son lentos, pero sí que se está evolucionando”, apunta Donoso. Considera que una buena parte de la gente joven no ve los pechos de las mujeres como una parte sexualitzada.

Por su parte, Villegas considera que a pesar de que todavía hay mucho para hacer -por ejemplo, en Instagram se pueden publicar pezones masculinos, pero no femeninos- la evolución está siendo positiva. “La cantante Rocío Saiz sufrió la censura de sus pechos en un concierto y ha habido molido consenso social al respeto. Incluso la policía le ha expresado su apoyo”, asegura Villegas. Este incidente, pero, “muestra que podemos retroceder en cualquier momento”, por el que pide “vigilar que no vayamos atrás en nuestros derechos”. “La forma de frenar este retroceso es educar y fortalecer el consenso en torno al topless”, concluye.

Las piscinas privadas, el próximo objetivo

Después de garantizar que las mujeres puedan hacer topless a las piscinas municipales, el Departament de Igualdad quiere ir más allá y asegurar que la no discriminación se cumple también a las piscinas privadas. La consejera ha explicado en rueda de prensa que ya han empezado a trabajar con los colegios de administradores de fincas de Cataluña para “garantizar que las piscinas de las comunidades de vecinos y vecinas también cumplen con esta normativa”.

Una mujer combate el calor a una piscina / Pixabay

Esta es precisamente la lucha que también ha puesto en marcha Pezones Libres. “Hay muchas piscinas privadas donde todavía hay este problema porque el propietario argumenta que es su negocio y tiene derecho de admisión”, lamenta Trabal. Considera que ahora que se ha conseguido este derecho a las piscinas públicas “el trabajo que queda para hacer es esta”. “Dejaremos claro que son ellos, los señores que se quejan, quienes tienen un problema”, concluye.