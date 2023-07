Mor Francisco Ibáñez, el dibuixant de Mortadel·lo i Filemó

El món dels còmics perd aquest dissabte a una de les figures més icòniques dels anys noranta. Francisco Ibáñez, el conegut dibuixant còmic creador de Mortadel·lo i Filemó ha mort a Barcelona amb 87 anys. Així ho ha publicat en un fil de Twitter l’editorial Penguin Random House, que ha lamentat profundament la mort de l’artista i dibuixant. Tal com ha mencionat en la mateixa publicació, Ibáñez deixa un llegat de més de 50.000 pàgines de personatges memorables que “han fet feliços a un gran nombre de lectors”, ha especificat l’editorial.

Nascut a Barcelona el 15 de març del 1936, Ibáñez va mostrar ja de ben petit l’afició pels còmics i pel dibuix. Seguidor d’autors com Escobar, Peñarroya o el belga Franquin va començar a publicar les primeres historietes amb 20 anys a revistes com La Rosa o Paseo infantil. En aquell moment, treballava en un banc i les vinyetes eren el seu passatemps. Tot i això, l’afició va poder més que la seguretat de la feina en el banc i el 1957 va començar a col·laborar a l’Editorial Bruguera, que ja acollia altres personatges d’historieta populars de l’època, com Zipi y Zape. Només un any més tard, el dibuixant crearia els que fins a l’actualitat han estat els seus personatges més famosos: la parella de detectius Mortadel·lo i Filemó.

Con enorme tristeza desde Penguin Random House Grupo Editorial comunicamos que esta mañana ha fallecido en Barcelona el gran dibujante e historietista Francisco Ibáñez. + pic.twitter.com/Fr9N1hm25R — Penguin España 🐧📚 (@penguinlibros) July 15, 2023

L’època daurada de les vinyetes

Ibáñez va crear la primera versió dels que serien els seus personatges més populars, la parella de detectius tocats per l’humor de l’absurd Mortadel·lo i Filemó. Les primeres aparicions de la parella, que en un inici parodiaven els famosos Sherlock Holmes i Watson, van tenir lloc a la revista Pulgarcito, i des de llavors la parella aniria creixent en personalitat pròpia i en reconeixement del públic. El 1969, el 19744, el 1975 i el 1976 la sèrie va ser reconeguda amb el guardó Aro de Oro als personatges infantils més populars. També el mateix dibuixant seria guardonat el 1994 amb el Gran Premi del Saló del Còmic de Barcelona, i l’any 2002 se li concediria la Medalla d’Or al Mèrit en les Belles Arts.