El dia oficial del còmic serà el 17 de març

El Consell de Ministres ha acordat aquest dilluns declarar el 17 de març Dia del Còmic. La declaració “reconeix el valor del còmic i del tebeo, el pes de la seva història i la seva importància en el context actual, la seva diversitat creativa i qualitat. En aquest sentit, s’intenta buscar la manera d’apropar aquesta lectura a la població, sobretot a les noves generacions que no estan tan implicades com les més antigues que si que tenien més “cultura del còmic”. Aquesta data s’ha escollit per commemorar l’inici de TBO.

El govern espanyol ha assenyalat aquest dilluns que el 17 de març es considera per consens la data en la qual es va iniciar la publicació de la revista d’historietes, TBO, que va popularitzar “el model editorial de manera expansiva a Espanya i va donar nom al mateix fenomen”. D’aquesta manera, han assegurat que és el dia idoni per commemorar la creació d’aquestes vinyetes que no només s’han convertit en part de la societat sinó que encara omplen les estanteries de mols col·leccionistes. De fet, amb aquest dia commemoratiu es vol donar visibilitat a la industria a través de diferents activitats. També pretén mostrar el seu suport efectiu al sector i es reconeix el paper dels seus professionals en la vida social i cultural i atraient nous lectors.

El Saló del Còmic de Barcelona

Un dels grans exponents del còmic a Catalunya és el Còmic Barcelona que el passat maig va tornar a obrir les portes. Després de dos anys d’edició en línia, el saló va tornar a la presencialitat amb més de 110.000 assistents, una xifra similar al nombre de visitants que tenia abans de la pandèmia (118.000 el 2019). El retorn a la normalitat va coincidir amb la commemoració del 40è aniversari, que es va celebrar amb un any de retard, amb una gran exposició que repassa la història els 40 anys del saló, però també la història del còmic d’aquestes últimes quatre dècades. Meritxell Puig, directora del saló, va dir en unes declaracions que estaven “molt contents” del retorn i que en feien un “balanç molt positiu perquè havia tornat la gran festa del còmic” i ho havia fet amb “aires nous”.