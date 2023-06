El PDeCAT s’imposa a Junts en la batalla legal pels drets electorals del 23-J

Espai CiU-PDeCAT ha aconseguit una important victòria en la seva batalla contra Junts pels drets electorals per al 23-J. La Junta Electoral Central (JEC) ha donat la raó al partit neoconvergent i li ha atorgat el 100% dels drets electorals de la coalició Junts per Catalunya per a les eleccions espanyoles. En una resolució a la qual ha tingut accés l’Agència Catalana de Notícies (ACN), la JEC tomba la decisió de la Junta Electoral de Barcelona, que igual que va passar abans del 28-M havia pres una decisió salomònica de repartir al 50% els drets electorals entre el PDeCAT i Junts.

L’àrbitre electoral considera que l’acord de coalició que els dos partits van signar l’any 2019 establia que tots els drets electorals havien d’anar al PDeCAT. D’aquesta manera, la formació de Genís Boadella no haurà de compartir els recursos i els espais electorals amb Junts, que encara pot recórrer a la justícia ordinària per revertir la decisió de la JEC. En la resolució, l’ens reconeix que Espai CiU-PDeCAT té dret a percebre la quantia íntegra de l’avançament electoral previst a la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG) pels resultats obtinguts per la coalició Junts per Catalunya a les últimes eleccions espanyoles.

Roger Montañola, cap de llistes de l’Espai CIU al Congrés dels Diputats 20.06.2023 / Mireia Comas

L’acord de coalició del 2019 condemna Junts

El PDeCAT va recórrer l’acord de la Junta Electoral de Barcelona del passat 21 de juny, a través de la qual repartia a parts iguals els drets electorals perquè a la candidatura que van presentar fa quatre anys no constava quins candidats pertanyien a cada formació. La Junta Electoral Central (JEC) admet aquest extrem, però recorda que l’acord de coalició era “clar i explícit” sobre com s’havia de procedir en cas de trencament. “La subvenció electoral que, en el seu cas, correspongui, serà percebuda en la seva totalitat pel PDeCAT”, diu el text, que també estableix que “les subvencions electorals per vots i escons i per l’enviament directe als electors de propaganda electorals de les que pugui ser beneficiària la coalició electoral d’acord amb la normativa vigent seran percebudes en la seva totalitat pel PDeCAT”.

Així mateix, el pacte entre el PDeCAT i Junts deixava poc marge a la interpretació a què passaria a les següents eleccions estatals. “Els drets electorals que es generin com a conseqüència dels resultats que obtingui la coalició electoral a les eleccions a Corts Generals del pròxim 10 de novembre del 2019, correspondran al PDeCAT en la seva totalitat, de forma que en les següents eleccions equivalents, tant si el PDeCAT concorre en solitari, com en coalició amb altres partits, li correspondrà el 100% dels drets electorals que hagi obtingut la coalició en aquestes eleccions generals. Aquesta clàusula podrà fer-se valdre quan la normativa electoral no ho impedeixi”.