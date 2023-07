Puigdemont: “Serem a totes les trinxeres que calgui per defensar Catalunya”

Cada vegada queda menys per les eleccions espanyoles del pròxim 23 de juliol i els actes centrals de campanya ja han arrencat. Junts per Catalunya ha triat Amer, el poble del president a l’exili, Carles Puigdemont, per fer l’esdeveniment central del partit abans de les urnes. L’esperada arribada de Puigdemont -via telemàtica- ha estat acompanyada d’un llarg aplaudiment del públic, que ha desbordat el petit poble de la comarca de la Selva, de poc més de 2.000 habitants. Entre públic, equip de campanya i periodistes, Amer s’ha quedat sense aparcament i la tranquil·litat dels seus carrers s’ha esvaït malgrat la calorada, que ha obligat els assistents a ventar-se amb vanos i cartelleria electoral.

Puigdemont s’ha dirigit als seus votants amb contundència: “Des de Junts serem a totes les trinxeres que calgui per defensar Catalunya“. Per començar la seva intervenció, s’ha mostrat molt agraït que hagi estat el seu poble natal el que hagi collit aquesta trobada. Ell mateix ha assegurat que “Catalunya ha de ser una nació unida” i ha apel·lat a la convicció dels seus votants. “Catalunya no es defensa amb braços caiguts i a la butxaca, sinó amb els braços amunt”. Ell mateix ha recordat que no es tracta d’anar sols, sinó “construir un país sense perdre la nostra llengua, però amb l’ajuda de tothom”.

La campanya electoral ha estat marcada per diversos moments de tensió, des de l’extrema dreta assegurant que eliminarà la immersió lingüística fins a les acusacions de Míriam Nogueras, la candidata de Junts per Catalunya, però sense cap mena de dubte aquest esdeveniment ha estat el més esperat pels votants de Junts és el d’aquest diumenge a Amer, poble que va veure créixer el president Puigdemont i que tant desitja el seu retorn: “Tenim l’honor de ser el poble del legítim president i ben segur que les seves inquietuds li van sorgir de la gran tradició política del poble”, ha dit l’alcaldessa del poble, Maria Rosa Vila.

Acompanyada de Jordi Turull, director general de Junts: Míriam Nogueras, candidata al congrés; Laura Borràs, presidenta del partit; d’Isidre Gavin, candidat al congrés per Lleida; Marta Madrenas, candidata al congrés per Girona i Josep Maria Cruset, candidat al congrés per Tarragona; entre altres dels alts càrrecs del partit, han demanat a la població -sobretot als joves- que no oblidin i continuïn la lluita independentista. “Si les urnes no les defensem els catalans i les catalanes no ho farà ningú”, ha expressat Turull enmig d’aplaudiments i ha afegit que “si algú no sap què votar, que ho faci pel president Puigdemont”.

Catalunya al centre de la campanya

Una de les situacions que més s’ha repetit en aquesta campanya electoral ha estat la lluita bipartidista entre PSOE i PP, en altres paraules, la dreta i l’esquerra. Mírima Nogueras, cap de llista al Congrés de Junts, ha explicat que aquesta no ha de ser la qüestió catalana principal, sinó que “hi ha un tercer blog, el de la independència”. Així doncs, Nogueras ha volgut llançar un missatge a tots els votants de Junts, però també als catalans, ja que ella ha mencionat que sempre hi ha una picabaralla entre PSOE i PP, però que quan toca parlar de Catalunya, tothom està a favor de perjudicar-la. És per això, que la cap de llista ha insistit que “no estem obligats a escollir entre uns o altres. Podem escollir Catalunya i això és escollir Junts”.

La JNC desplega una pancarta de Carles Puigdemont abans de l’acte de campanya de Junts a Amer / ACN

Una opinió que també ha compartit Antoni Castellà, del Consell de la República qui ha assegurat que el president Puigdemont sobreviu i continua marcant el camí i ha recordat que la qüestió que es decidirà el 23-J “no va de dretes i esquerres, va de Catalunya i Espanya”. I és que, segons el polític, “la taula de diàleg ha estat un cavall de Troia que quan s’ha obert hem trobat repressió i pèrdua de competències”. És per això, que ha demanat el vot, però no només perquè Catalunya arribi amb força al Congrés sinó perquè “és immoral passar pàgina d’allò que es va fer al poble de Catalunya”, ha insistit fent referència a la repressió que es va veure l’1 d’octubre del 2017.

La crisi catalana persisteix per culpa de l’Estat

Laura Borràs, presidenta de Junts per Catalunya ha volgut deixar clar que aquestes eleccions no són per deixar que algú governi o bé perquè Catalunya quedi en un segon pla, sinó que la independència continua sent un dels pilars essencials del partit: “Nosaltres no anem a Madrid a investir a ningú, sinó a insistir, resistir i lluitar per la nostra independència”, ha etzibat la presidenta del partit. Una opinió que també ha asseverat Turull, qui ha volgut deixar clar que aquesta necessitat que tenen a Madrid de “lluitar uns contra els altres” s’acaba en el moment que es parla de Catalunya, ja que “després van tots junts”.

En aquest sentit, doncs, tant Borràs com Turull han reconegut que cal lluitar contra l’extrema dreta, però també han dit que Junts ja ho fa des del primer moment. “Nosaltres no hem parat de lluitar”, ha dit Borràs i que “en cap cas la defensa contra la ultradreta s’ha de fer servir com a quartada” ha afegit, fent referència al discurs de l’actual president del govern espanyol, Pedro Sánchez. En la mateixa línia, Turull ha reconegut que “ja n’hi ha prou” i ha fet èmfasi en la necessitat de votar a les generals per Catalunya.

Un front unitari perdut

Una altra de les grans idees que s’han desprès d’aquest esdeveniment ha estat la decepció amb el que havia sigut el seu soci i aliat: ERC. De fet, Castellà ha estat molt dur amb l’altra partit independentista i s’ha dirigit a Garbiel Rufián, cap de llista del partit a les generals: “T’han pres el pèl”. Així doncs, ell mateix ha posat exemples de com l’estat espanyol ha fallat a Esquerra de manera sistemàtica i, com, així i tot, el partit no vol fer un front unitari de cara les generals. “Rufián ha dit que sí a un front unitari per Rodalies”, ha explicat Castellà i ha continuat enumerant on seria necessari un front comú. “I per educació, per salut i per infraestructures, en definitiva per Catalunya”, ha dit el polític, que ha culminat reconeixen que “el partit de Macià no es mereix això, no es mereix tenir aquests líders”.