Puigdemont: «Estaremos en todas las trincheras que haga falta para defender Cataluña»

Cada vez queda menos por las elecciones generales del próximo 23 de julio y los actos centrales de campaña ya han arrancado. Junts por Cataluña escoge Amer, el pueblo del eterno presidente Carles Puigdemont, para hacer el acontecimiento central del partido antes de las urnas. La esperada llegada de Puigdemont -vía telemática- ha sido acompañada de un largo aplauso del público que parece haber duplicado el número de personas que viven en la pequeña localidad de la comarca de la Selva, de poco más de 2.000 habitantes. Puigdemont se ha dirigido a sus votantes con contundencia: «Desde Junts seremos a todas las trincheras que haga falta por defender Cataluña«.

El presidente Puigdemont se ha mostrado muy agradecido que haya sido su pueblo natal el que haya cosechado este encuentro. Él mismo ha asegurado que «Cataluña tiene que ser una nación unida» y ha apelado a la convicción de sus votantes. «Cataluña no se defiende con brazos caídos y al bolsillo, sino con los brazos arriba». Él mismo ha recordado que no se trata de ir solos, sino «construir un país sin perder nuestra lengua, pero con la ayuda de todo el mundo».

La campaña electoral ha sido marcada por varios momentos de tensión, desde la extrema derecha asegurando que eliminará la inmersión lingüística hasta las acusaciones de Míriam Nogueras, la candidata de Junts por Cataluña, pero sin ningún tipo de duda este acontecimiento ha sido lo más esperado por los votantes de Junts es el de este domingo a Amer, pueblo que vio crecer el presidente Puigdemont y que tanto desea su retorno: «Tenemos el honor de ser el pueblo del legítimo presidente y bien seguro que sus inquietudes le surgieron de la gran tradición política del pueblo», ha dicho la alcaldesa del pueblo, Maria Rosa Vila.

Acompañada de Jordi Turull, director general de Junts: Míriam Nogueras, candidata en el congreso; Laura Borràs, presidenta del partido; de Isidre Gavin, candidato en el congreso por Lleida; Marta Madrenas, candidata en el congreso por Girona y Josep Maria Cruset, candidato en el congreso por Tarragona; entre otros de los altos cargos del partido, han pedido a la población -sobre todo a los jóvenes- que no olviden y continúen la lucha independentista. «Si las urnas no las defendemos los catalanes y las catalanas no lo hará nadie», ha expresado Turull en medio de aplausos y ha añadido que «si alguien no sabe qué votar, que lo haga por el presidente Puigdemont».

Cataluña en el centro de las generales

Una de las situaciones que más se ha repetido en esta campaña electoral ha sido la lucha bipartidista entre PSOE y PP, en otras palabras, la derecha y la izquierda. Mírima Nogueras, cabeza de lista en el congreso de Junts, ha explicado que esta no tiene que ser la cuestión catalana principal, sino que «hay un tercer blog, el de la independencia». Así pues, Nogueras ha querido lanzar un mensaje a todos los votantes de Junts, pero también a los catalanes, puesto que ella ha mencionado que siempre hay una pica pelea entre PSOE y PP, pero que cuando toca hablar de Cataluña, todo el mundo está a favor de perjudicarla. Es por eso, que la jefa de lista ha insistido que «no estamos obligados a escoger entre unos u otras. Podemos escoger Cataluña y esto es escoger Junts».

La JNC despliega una pancarta de Carles Puigdemont antes del acto de campaña de Junts a Amer / ACN

Una opinión que también ha compartido Antoni Castellà, del Consejo de la República quien ha asegurado que el presidente Puigdemont sobrevive y continúa marcando el camino y ha recordado que la cuestión que se decidirá el 23-J «no va de derechas e izquierdas, va de Cataluña y España». Y es que, según el político, «la tabla de diálogo ha sido un caballo de Troya que cuando se ha abierto hemos encontrado represión y pérdida de competencias». Es por eso, que ha pedido el voto, pero no solo para que Cataluña llegue con fuerza en el Congreso sino porque «es inmoral pasar página de aquello que se hizo en el pueblo de Cataluña», ha insistido haciendo referencia a la represión que se vio el 1 de octubre del 2017.

La crisis catalana persiste por culpa del Estado

Laura Borràs, presidenta de Junts por Cataluña ha querido dejar claro que estas elecciones no son para dejar que alguien gobierne o bien para que Cataluña quede en un segundo plan, sino que la independencia continúa siendo uno de los pilares esenciales del partido: «Nosotros no vayamos a Madrid a investir a nadie, sino a insistir, resistir y luchar por nuestra independencia», ha espetado la presidenta del partido. Una opinión que también ha aseverado Turull, quien ha querido dejar claro que esta necesidad que tienen a Madrid de «luchar unos contra los otros» se acaba en el momento que se habla de Cataluña, puesto que «después van todos juntos».

En este sentido, pues, tanto Borràs como Turull han reconocido que hay que luchar contra la extrema derecha, pero también han dicho que Junts ya lo hace desde el primer momento. «Nosotros no hemos parado de luchar», ha dicho Borràs y que «en ningún caso la defensa contra la ultraderecha se tiene que usar como cuatreña» ha añadido, haciendo referencia al discurso del actual presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. En la misma línea, Turull ha reconocido que «basta ya» y ha hecho énfasis en la necesidad de votar a las generales por Cataluña.

Un frente unitario perdido

Otra de las grandes ideas que se han desprendido de este acontecimiento ha sido la decepción con el que había sido su socio y aliado: ERC. De hecho, Castellano ha estado muy duro con la otra partido independentista y se ha dirigido a Garbiel Rufián, cabeza de lista del partido a las generales: «Te han tomado el pelo». Así pues, él mismo ha puesto ejemplos de como el estado español ha fallado a Esquerra de manera sistemática y, como, aun así, el partido no quiere hacer un frente unitario de cara las generales. «Rufián ha dicho que sí en un frente unitario por Cercanías», ha explicado Castellano y ha continuado enumerando donde sería necesario un frente común. «Y por educación, por salud y por infraestructuras, en definitiva por Cataluña», ha dicho el político, que ha culminado reconocen que «el partido de Macià no se merece esto, no se merece tener estos líderes».