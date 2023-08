Esquerra i Junts plantaran Felip VI en la ronda de contactes

El rei espanyol Felip VI obrirà dilluns la ronda de contactes amb els grups parlamentaris per a proposar un candidat per a la investidura, però Junts per Catalunya i Esquerra han decidit que plantaran el monarca i no hi participaran, una postura que també han adoptat EH Bildu i el BNG. Segons ha informat la Casa Reial espanyola, la ronda començarà dilluns a les 10.30 hores amb UPN, CC, PNB i Sumar i seguirà dimarts amb Vox, PSOE i PP.

La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha assegurat en una entrevista a l’ACN que la seva formació no anirà a la ronda de contactes amb el monarca espanyol perquè no tenen “res a dir-li” i ha argumentat que la presidenta del partit, Laura Borràs, quan hi va anar l’any 2019, “va explicar el que havia d’explicar” i que “el rei del 3-O no ha tingut cap interès a rectificar el seu discurs”.

Nogueras ha afegit que aquesta ronda de contactes entre el monarca i els grups parlamentaris són uns actes “banyats d’acatament” i aquesta és una altra raó per la qual han decidit que no hi aniran. Així mateix, Nogueras ha dit que si l’objectiu d’aquestes trobades és preguntar si els seus vots aniran per Pedro Sánchez o per Feijóo, la resposta és que “avui, no”. “Per tant, no té cap sentit. No tenim res a dir-li”, ha sostingut.

La diputada de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, i Francesc- Marc Álvaro, diputat d’ERC, durant el ple de constitució de les Corts Generals aquest dijous / ACN – Javier Barbancho

Una ronda amb dos candidats

Per primer cop, el monarca s’enfronta a una ronda de consultes amb dos candidats que aspiren a demanar la confiança del Congrés: Alberto Núñez Feijóo, com a guanyador de les eleccions del 23 de juliol i amb 171 vots lligats, i Pedro Sánchez, veu capaç de teixir aliances per superar la votació, com ha aconseguit aquest dijous per aconseguir la majoria a la Mesa del Congrés.

Felip VI, per tant, haurà de triar entre els dos aspirants. De fet, l’article 99 de la Constitució estableix que, “després de cada renovació del Congrés dels Diputats, el rei, amb la consulta prèvia amb els representants designats pels grups polítics amb representació parlamentària, ia través del president del Congrés, proposarà un candidat a la Presidència del Govern”.