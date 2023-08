El bisbe de Mallorca denuncia que l’increpen per fer misses en català

Després d’una setmana marcada pel debat sobre l’oficialitat del català al Congrés de Diputats i a les institucions europees, arriben alertes sobre l’estat del català en l’àmbit social. Aquest és el cas de la denúncia pública que ha emès el bisbe de Mallorca, el menorquí Sebastià Taltavull, que en un acte de la 55a edició de la Universitat Catalana d’Estiu (UCE), que se celebra a Prada, al Conflent, a la Catalunya Nord. El prelat ha participat en l’acte central d’aquest migdia al Liceu Charles Renouvier titulat Llengua i Església. Als 20 anys de la mort del bisbe de Menorca i Solsona Antoni Deig. Una conferència sobre la identitat i l’ús de la llengua catalana en les actes religiosos.

Taltavull ha denunciat que ha estat increpat per fer misses en català. “Tenim avui una oposició molt declarada”, ha emfatitzat sobre les pressions que rep per fer misses en castellà. “L’altre dia a la Seu de Mallorca, a l’hora de combregar, una persona em va menysprear per fer la missa en català”, ha relatat. “Tinc tot el dret a celebrar en català”, ha reflexionat el bisbe, que ha reivindicat l’ús del català en l’eucaristia. A més, ha advertit que no va voler fer cap número perquè era la missa que “s’emet en directe per televisió a IB3”. Taltavull també ha explicat que en un conclave sobre el Concili Vaticà II, que renovava la forma d’expressar els criteris de dir missa i de regenerar la doctrina cristiana, el català també va aparèixer. Aquell Concili establia que calia utilitzar la “llengua vernacla” a les celebracions. “En van dir que la llengua vernacla era el castellà”, ha confessat.

El bisbe Sebastià Taltavull, en un moment de la conferència/Josep Maria Montaner

El paper de l’Església

Per al Bisbe, l’Església ha de defensar els drets humans i la identitat i el respecte de les persones i els pobles. Per això, ha defensat la nacionalitat catalana i l’estima cap aquesta idea. “Després d’anys de normalització lingüística, la nostra identitat lingüística passa per uns moments no fàcils”, ha insistit. “Jo rebo cartes insultants com a bisbe per fer la missa en català, perquè el full dominical és en català i tal… els he telefonat i han vingut, tres vegades i en tres grups”, ha detallat, però ha admès que “no hi ha manera d’entendre’ns” sobre el compromís de l’Església amb la normalització, que topa amb “la seva ignorància”.

“Fins i tot, els he regalat la Bíblia catalana!”, ha ironitzat, fent constar la seva sorpresa. “És una accentuada incultura”, ha criticat, no acceptar la normalització del català a l’Església. Així ha retret que s’hagi “relegat” la llengua i més en els darrers anys. També ha carregat contra els que reclamen que “escrivim com parlem”. Una exigència que ha titllat de “ridícula”. També ha admès que hi ha capellans que en dues setmanes, tot i venir de Mèxic o Afganistan, fan la missa en català. “L’Església sempre ha cultivat la llengua del poble”, ha sentenciat.