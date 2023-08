El català també perd pistonada en els actes religiosos

Mala peça al teler per al català també en els actes religiosos que se celebren a Catalunya. Aquesta és una primera conclusió d’una enquesta que s’ha avançat aquest migdia a la 55a edició de la Universitat Catalana d’Estiu (UCE), que se celebra aquesta setmana a Prada, al Conflent, a la Catalunya Nord. Carles Armengol, director general d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, ha presentat les dades de l’estudi demoscòpic en un acte titulat Llengua i Església. Als 20 anys de la mort del bisbe de Menorca i Solsona Antoni Deig. Segons Armengol, que ha esbossat els resultats, les xifres s’analitzaran per sociolingüistes per afinar les conclusions. Així que no només als festivals de música o a les biblioteques es perd el català.

Ara per ara, només el 25,5% dels actes i celebracions religioses són en català, una xifra que baixa fins al 13,4% quan s’enquesta assistents freqüents. Per altra banda, els actes religiosos que es fan en castellà i català se situen en el 33,3%, i els que són només en castellà, al 22,1%. I hi ha un 10% d’actes que se celebren en una altra llengua que no és ni català ni castellà. L’enquesta s’ha fet sobre un total de 498 persones. Una de les dades més inquietants per a Armengol és que la presència del català dels participants dels actes religiosos, és a dir, la llengua que s’expressen en els centres de culte els fidels, és només del 18,7%, en canvi, del castellà és del 40,6%.

Per la seva banda, el bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha denunciat que va ser increpat en una missa de comunió per fer-la en català i que rep “cartes insultants” per fer missa en català o bé perquè edita el full parroquial en català. “La nostra realitat lingüística no passa per moments fàcils”, ha afirmat el bisbe.

Carles Armengol, en l’acte de la UCE sobre el català i l’Església/Josep Maria Montaner

El castellà, llengua dominant

L’enquesta comentada rebla el domini del castellà en els actes dels feligresos. Així les celebracions en català i castellà són del 33,3% i només en castellà el 22,1%. Ara bé, si els fidels són “freqüents” -un cop per setmana- s’enfila al 27,5%. Una xifra que supera el 25,5% dels actes que són només en català, que es redueix a un 13,4% quan es tracta de fidels freqüents, una dada per sota del 14,1% dels actes que es fan en una llengua que no és ni el català ni el castellà.

En números rodons, i seguint l’enquesta, el 48,6% dels actes religiosos a Catalunya només en castellà i el 36,1% en català. Pel que fa, als catòlics, el 34,5% dels assistents són en actes de celebració només en català. A misses bilingües ho fan el 41,4% dels catòlics consultats i només en castellà, el 20%.