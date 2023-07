El català, gran perjudicat dels tres festivals més subvencionats pel Govern

Els festivals de música són un dels eixos principals del sector cultural de Catalunya. Amb l’arribada de l’estiu, hi ha un auge de l’oferta de grans esdeveniments que apleguen centenars d’artistes, tant locals com internacionals. De la mateixa manera que l’enorme quantitat de festivals és un gran aparador per a tots els artistes, el gran damnificat de les cartelleres dels grans festivals de Catalunya és el català.

Segons assenyala un estudi de la Plataforma per la Llengua que posa el focus en els esdeveniments subvencionats per l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), la música en català no arriba ni al 20% de la programació dels tres festivals més subvencionats per la Generalitat. Aquests tres esdeveniments són el festival Cruïlla, el festival Vida i el festival de Porta Ferrada. En primer lloc, el Cruïlla és el certamen que rep més diners públics per part del Govern per poder realitzar la seva activitat, amb 150.000 euros de subvenció i 305.000 euros d’ajut reintegrable. Tot i que la defensa del català és una de les prioritats del govern català, tal com ha assegurat diverses vegades la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, la programació d’aquest festival en català no supera el 15% de tota la cartellera. Les xifres que s’han registrat aquest 2023 són les més baixes dels últims tres anys.

Gràfic de percentatge de català en les cartelleres de diferents festivals / Plataforma per la Llengua

En segon lloc, el festival Vida rep 125.158 euros de subvenció i 224.842 reintegrables a retornar segons determina l’estudi, i només proposa un 19% de la programació en català. El tercer festival que rep més diners públics és el Porta Ferrada, que tot i rebre 118.309 euros de subvenció i 121.691 d’ajudes reintegrables posteriorment, només programa un 12% de l’oferta musical en català. Un festival que també rep subvenció i que sí que supera el 20% de català, però per la mínima, és el festival Cap Roig, que ha presentat una programació on només 5 dels 23 artistes que hi participen canten en català, és a dir, només el 21% de la cartellera.

Veient les dades recollides per l’estudi, des de l’ONG de la llengua denuncien que la Generalitat “mantingui” aquesta dinàmica tot i ser coneixedors de la situació de precarietat que pateixen els artistes del sector musical en català. L’organització no governamental lamenta que el govern català perpetuï aquesta discriminació i titlla la falta d’implicació del Govern per revertir la situació del català a les grans cartelleres “d’inadmissible”.

Competir contra el castellà

Per Plataforma per la Llengua la Generalitat de Catalunya ha de fomentar les cartelleres en català en la gran majoria de festivals del territori, ja que competeix amb un mercat on la música en castellà o en anglès té unes condicions “molt més favorables” i un suport d’altres administracions públiques “potencialment molt superior”. Des de l’ONG de la llengua creuen que el Govern ha d’aprofitar la seva posició com a agent subvencionador i prestador del sector musical per incloure clàusules que “forcin” els festivals a incloure més música en català a les seves cartelleres per tal de resoldre una “anomalia històrica”.

El concert de Franz Ferdinand a l’escenari d’Oxfam Intermón en el marc del Festival Cruïlla / ACN – Jordi Borràs

Alguns petits oasis de català a les cartelleres

Si bé és cert que la programació en català dels tres festivals més subvencionats per la Generalitat és la més baixa dels últims anys, dins l’entramat complet de festivals també n’hi ha alguns que superen amb escreix la majoria d’artistes en català. Per exemple, l’emblemàtic Canet Rock, festival consagrat com la nit de la música festiva del moment a Catalunya, ofereix un 86% d’actuacions en català. De fet, aquest és una de les excepcions de la gran falta de català en festivals altament subvencionats per l’executiu, ja que el Canet rep un total de 103.236 euros de subvenció i 290.602 d’ajuts reemborsables.

Un altre petit oasi per la llengua en la teranyina de festivals és l’Acampada Jove, ja que l’esdeveniment organitzat per les joventuts d’Esquerra Republicana ofereix una programació del 84% en català, és a dir, pràcticament tot el festival.