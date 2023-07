El catalán, el gran perjudicado de los tres festivales más subvencionados

Los festivales de música son uno de los ejes principales del sector cultural de Cataluña. Con la llegada del verano, hay un auge de la oferta de grandes acontecimientos que reúnen centenares de artistas, tanto locales como internacionales. Del mismo modo que la enorme cantidad de festivales es un gran escaparate para todos los artistas, el gran damnificado de las carteleras de los grandes certámenes de Cataluña es el catalán.

Según señala un estudio de la Plataforma per la Llengua que pone el foco en los acontecimientos subvencionados por el Instituto Catalán de las Empresas Culturales (ICEC), la música en catalán no llega ni al 20% de la programación de los tres festivales más subvencionados por la Generalitat. Estos tres acontecimientos son el festival Cruïlla, el festival Vida y el festival de Porta Ferrada. En primer lugar, el Cruïlla es el certamen que recibe más dinero público por parte de la Generalitat para poder realizar su actividad, con 150.000 euros de subvención y 305.000 euros de ayuda reintegrable. A pesar de que la defensa del catalán es una de las prioridades del gobierno catalán, tal como ha asegurado varias veces la consejera de Cultura, Natàlia Garriga, la programación de este festival en catalán no supera el 15% de toda la cartelera. Las cifras que se han registrado este 2023 son las más bajas de los últimos tres años.

Gráfico de porcentaje de catalán en las carteleras de diferentes festivales / Plataforma por la Lengua

En segundo lugar, el festival Vida recibe 125.158 euros de subvención y 224.842 reintegrables a devolver, según determina el estudio, y solo propone un 19% de la programación en catalán. El tercer festival que recibe más dinero público es el de Porta Ferrada, que a pesar de recibir 118.309 euros de subvención y 121.691 de ayudas reintegrables posteriormente, solo programa un 12% de la oferta musical en catalán. Un festival que también recibe subvención y que sí que supera el 20% de catalán, pero por la mínima, es el festival Cap Roig, que ha presentado una programación donde solo 5 de los 23 artistas que participan cantan en catalán, es decir, solo el 21% de la cartelera.

Viendo los datos recogidos por el estudio, desde la ONG de la lengua critican que la Generalitat “mantenga” esta dinámica a pesar de ser conocedores de la situación de precariedad que sufren los artistas del sector musical en catalán. La organización no gubernamental lamenta que el gobierno catalán perpetúe esta discriminación y tilde la falta de implicación del gobierno catalán para revertir la situación del catalán en las grandes carteleras de «inadmisible».

Competir contra el castellano

Para Plataforma per la Llengua, la Generalitat de Cataluña tiene que fomentar las carteleras en catalán en la gran mayoría de festivales del territorio, puesto que compite con un mercado donde la música en castellano o en inglés tiene unas condiciones «mucho más favorables» y un apoyo de otras administraciones públicas «potencialmente muy superior». Desde la ONG de la lengua creen que el gobierno catalán tiene que aprovechar su posición como agente subvencionador y prestamista del sector musical para incluir cláusulas que “fuercen” a los festivales a incluir más música en catalán en sus carteleras para resolver una «anomalía histórica».

El concierto de Franz Ferdinand al escenario de Oxfam Intermón en el marco del Festival Cruce / ACN – Jordi Borràs

Algunos pequeños oasis de catalán en las carteleras

Si bien es cierto que la programación en catalán de los tres festivales más subvencionados por la Generalitat es la más baja de los últimos años, dentro del entramado completo de festivales también hay algunos que superan con creces la mayoría de artistas en catalán. Por ejemplo, el emblemático Canet Rock, festival consagrado como la noche de la música festiva del momento en Cataluña, ofrece un 86% de actuaciones en catalán. De hecho, este es una de las excepciones de la gran falta de catalán en festivales altamente subvencionados por el ejecutivo, puesto que lo Canet recibe un total de 103.236 euros de subvención y 290.602 de ayudas reembolsables.

Otro pequeño oasis por la lengua en la telaraña de festivales es la Acampada Jove, puesto que el acontecimiento organizado por las juventudes de Esquerra Republicana ofrece una programación del 84% en catalán, es decir, prácticamente todo el festival.