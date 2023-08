Armengol buscarà el “consens” dels grups pel català al Congrés

La flamant presidenta de la Mesa del Congrés, Francina Armengol, ha assegurat aquest divendres al matí que es “bolcarà” per aconseguir el “consens” dels grups parlamentaris per aconseguir que es puguin utilitzar les llengües oficials, és a dir, el català, el basc i el galec, “el més ràpid possible”: “Vull intentar que hi hagi diàleg entre tots perquè puguem complir amb aquest objectiu el més ràpid possible”. Així ho ha assegurat durant una entrevista a TVE i la SER. Tot i que en el seu discurs d’investidura va assegurar que l’aplicació seria immediata, Armengol ha concretat que per a fer-ho realitat s’hauran d’abordar algunes qüestions tècniques. A més, ha dit que té voluntat de “buscar acords” també en aquest assumpte.

Aquest migdia serà la primera vegada que es reuneixi la nova Mesa “per posar la maquinària en marxa” i explica que fixaran el rumb en direcció investidura, tot i que Armengol no vol marcar-se terminis. En aquest sentit, la presidenta ha volgut recordar que és el rei el responsable de reunir-se amb els grups i veure quin candidat pot tenir majoria, i ha explicat que serà aquest mateix divendres quan es reuneixi amb ell. Ara bé, tot i que els populars confien que el monarca donarà suport a Feijóo, després de la desfeta del PP d’ahir i la victòria “progressista” a la Mesa, Armengol creu que “sens dubte marca un camí”.

La nova presidenta del Congrés, Francina Armengol / ACN

Sense comentaris sobre l’amnistia

Més enllà del català, un altre dels punts pels quals l’independentisme ha donat suport al PSOE en la constitució de la mesa és l’amnistia. Mentre que des d’ERC parlen de llei d’amnistia, els socialistes es limiten a parlar de “desjudicialització” de la política, sense entrar en més detalls. En aquest sentit, Armengol ha evitat pronunciar-se sobre si l’amnistia té cabuda o no, i ha demanat deixar per debatre “cada cosa al seu temps”: “Serà una legislatura intensa i que segur que estarà basada a buscar solucions als problemes de la gent i als problemes territorials que té Espanya”, conclou.