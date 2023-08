La dreta mediàtica ataca el pacte del PSOE amb Puigdemont

Aquest passat dijous ha estat molt marcat pel pacte entre el PSOE i els partits independentistes que ha permès revalidar la presidència de la Mesa del Congrés als socialistes i convertir a Francina Armengol en la nova presidenta de la cambra baixa. Junts i ERC han donat el seu suport als de Sánchez a canvi de quatre punts: l’ús del català i de la resta de llengües oficials al Congrés “amb plena normalitat” i la reactivació de la comissió d’investigació sobre les clavegueres de l’estat i el cas Pegasus, i el reconeixement oficial del català a la UE. Com era d’esperar, aquestes “concessions” a l’independentisme i la desfeta del PP, el qual ha aconseguit només 139 vots després que els seus socis ultres preferissin no donar-li suport, han provocat un reguitzell de reaccions entre la dreta mediàtica.

En primer lloc, el diari ABC ha obert aquest divendres al matí amb el titular: “Sánchez sella el seu pacte amb el pròfug Puigdemont”. Sota aquesta frase contundent, el diari complementa la portada amb la frase “Armengol presideix el Congrés després de pactar el PSOE amb Junts i ERC estudiar l’amnistia i admetre que hi va haver repressió l’1-0”. L’ABC, però, posa el focus principal amb una foto de Leonor i el rei d’Espanya arran de l’inici del seu servei militar.

Portada divendres 18 d’agost ABC / Kiosko

En segon lloc, El Mundo manté una tònica molt similar a l’ABC titulant: “Sánchez arrenca la legislatura amb Puigdemont per sobre de la llei”, confiant així que des de Junts votaran a favor d’una investidura del presidenciable socialista. En portada també carreguen contra l’impuls del català a la UE i que Armengol hagi permès fer servir el català, el basc i el gallec dins la cambra baixa. Qui també ha preferit obrir el diari amb un titular similar és La Razón, els quals titulen: “Sánchez lliga la seva legislatura a les exigències de Puigdemont”.

Portada divendres 18 d’agost El Mundo / Kiosko

Portada divendres 18 d’agost La Razón / Kiosko

El contrapunt de la premsa madrilenya

Ara bé, no tota la força mediàtica de Madrid ha adoptat aquest discurs crític. El diari El País ha preferit obrir l’edició d’aquest divendres amb el titular: “L’esquerra guanya la Mesa del Congrés i la dreta es divideix”. Així doncs, posa el focus en el resultat de la votació i no en com s’ha arribat a produir, explicant que el pacte amb Junts és el que donat els 178 vots al subtítol.