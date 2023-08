Un home ha mort a la Galera en rebre una descàrrega elèctrica

Aquest dijous la tragèdia ha tornat a colpejar Catalunya. Un home ha mort aquest migdia a la Galera (Montsià) en rebre una forta descàrrega elèctrica mentre estava treballant. Els fets han tingut lloc pels volts de les dues del migdia. Dos homes estaven descarregant un camió, i un d’ells, en aixecar el semiremolc del tràiler, ha rebut una forta descàrrega en entrar en contacte amb un cable d’alta tensió. La víctima mortal era un home de 32 anys i veí de Santa Bàrbara, al Montsià també. L’altra persona que estava descarregant el camió també ha patit lesions lleus fruit de la descàrrega, però el desenllaç ha estat diferent.

Arran dels fets, s’han posat en marxa diverses patrulles de Mossos d’Esquadra, tres dotacions de Bombers de la Generalitat i dos indicatius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). En aquests moments el cos policial ja ha posat en marxa una investigació per tal d’esclarir quines han estat les circumstàncies que li han ocasionat la mort al treballador. D’altra banda, com és habitual en aquesta mena d’accidents laborals amb víctimes mortals, la policia ja ha posat els fets en coneixement del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Gandesa i del Departament d’Empresa i Treball.

Una ambulància en una imatge d’arxiu / EP

Mor un menor en un accident múltiple a l’AP-7

Ja són prop de cent les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes i l’última ha estat un menor d’edat que ha perdut la vida aquest dimecres en un accident tràgic a l’AP-7 a l’altura de Roda de Berà. L’accident va succeir ahir dimecres a la nit, quan diversos cotxes van col·lidir al quilòmetre 225,5. L’avís de l’accident es va rebre a les 21:12 hores, quan per causes que encara s’investiguen es va produir el xoc entre quatre turismes. A banda d’aquest menor que va morir, hi va haver deu ferits més, un de gravetat.