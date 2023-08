Dos detinguts per l’agressió homòfoba de Salt

Els Mossos d’Esquadra han detingut aquest dijous dos joves per la “brutal” agressió homòfoba a tres persones a la sortida d’un local d’oci de Salt (Gironès) que va tenir lloc la matinada del passat 12 d’agost. Són dos homes, un de 20 i l’altre de 24 anys, veïns de la població i de Girona. Un d’ells ja estava detingut des del dimarts d’aquesta setmana, i l’altra l’han detingut aquesta matinada. Els fets van passar a quarts de set del matí, quan un grup de persones sortia d’una festa que havia organitzat l’Espai LGTBI Girona a la Mirona. Mentre estaven parlant a fora del local, dos joves els van començar a increpar amb insuls homòfobs i van acabar agredint físicament a tres persones.

Una de les víctimes va rebre un cop de puny i va perdre el coneixement uns moments. Davant d’això, alguns dels organitzadors de la festa i altres activistes van alertar els serveis d’emergència. Una ambulància del SEM es va desplaçar fins al lloc dels fets i va atendre les tres víctimes en el mateix lloc dels fets, tot i que després els van traslladar a l’hospital Santa Caterina. Els Mossos també es van desplegar fins al punt de l’incident, i després de recollir les declaracions dels testimonis i que les víctimes posessin oficialment una denúncia, van posar en marxa una investigació que ha acabat amb els dos detinguts.

Diversos dels concentrats a l’Ajuntament de Salt en contra de les agressions homòfobes al municipi escolten el discurs del president de l’Observatori Contra l’Homofòbia / ACN

Manifestació de condemna

Aquest passat dimecres a la tarda, unes 300 persones es van concentrar davant de l’Ajuntament per condemnar l’atac. En aquest acte hi van participar diverses personalitats polítiques de la zona, i va comptar amb els parlaments dels alcaldes accidentals de Girona i Salt, Gemma Geis i Àlex Barceló respectivament, així com també diversos regidors dels dos consistoris. Després de la lectura d’un manifest de condemna redactat i llegit per l’Observatori Contra l’Homofòbia i l’espai LGTBI de Girona, l’acte va concloure amb “un minut de molt de soroll” que els organitzadors van voler substituir pel minut de silenci per deixar molt clar que aquests actes no quedaran sense resposta i ningú els farà callar.