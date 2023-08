Jordà: “L’amnistia és una línia vermella per a la investidura”

Després de la constitució de la Mesa del Congrés gràcies al pacte entre Junts i el PSOE, les negociacions adopten un nou destí: la investidura. Les formacions independentistes tenen un pes important en aquest nou camí, ara cal veure quin ús en fan del seu poder, ja que les dues formacions han deixat clar que el pacte a la cambra baixa no té res a veure amb les negociacions per a investir Pedro Sánchez. Aquest divendres al matí, la diputada al Congrés d’ERC Teresa Jordà ha assegurat durant una entrevista a El món a RAC1 que “l’amnistia és una línia vermella per a la investidura”. Jordà afirma amb contundència que “sense llei d’amnistia”, els socialistes no obtindran el suport dels republicans.

Jordà ha insistit que és una “línia vermella” que no creuaran tal com ja havien assegurat durant tota la campanya electoral prèvia al 23-J: “Ja ho hem dit moltes vegades: amnistia, referèndum -fent referència a arribar-hi a través de la taula de diàleg- i els problemes del dia a dia, com ara Rodalies”, sentencia. Així doncs, sense “amnistia” no hi haurà suport a Sánchez. Aquesta és una idea que xoca una mica amb les declaracions del portaveu socialista a la cambra baixa, Patxi López, en les quals assegurava treballar per la “desjudicialització” de la política, però evitava parlar de la llei d’amnistia: “Sí que s’ha parlat de la llei d’amnistia durant les negociacions”, assegura Jordà, ratificant les paraules de Gabriel Rufián d’ahir al migdia.

Per als republicans l’amnistia ha de ser per tothom, és a dir, per a “tots els represaliats respecte a la causa general contra l’independentisme”, una amnistia, però, que també implica als policies encausats per l’1-O.

Teresa Jordà i Gabriel Rufián en l’acte d’inici de campanya d’ERC / Europa Press

Segon ‘round’ de negociacions

Jordà ha volgut remarcar durant l’entrevista d’aquest matí que els vots d’ERC “no són gratuïts” malgrat que l’opinió pública i el PSOE no pensi el mateix. Una situació que lamenta profundament la diputada republicana. En aquest sentit, ha deixat molt clares les línies que no creuaran, i ha insistit que els republicans estan disposats a negociar plegats amb Junts de cara la investidura: “No ho hem fet a la Mesa, però ho podem fer ara perquè la força muscular de 14 diputats és molt important”, assevera. “Tenim una oportunitat d’or que brilla més si som capaços de fer-ho junts”, afegeix.