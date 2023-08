Una nova incidència provoca 30 minuts de retard en dues línies de Rodalies

El caos en el servei de Rodalies viu un nou episodi aquest divendres. Després d’una setmana moguda marcada pel descarrilament d’un tren a Sitges que va causar afectacions en la línia R2 Sud, R12, R15, R16 i R17 i que va ocasionar llargs retards en el servei de transport, aquest matí s’ha viscut un nou episodi. Al voltant de les vuit hores del matí, les línies R4 i R8 presenten retards de mitja hora, més o menys, entre les estacions de Martorell i Castellbisbal, més o menys. Així ho ha explicat Adif a través d’una publicació al seu compte de Twitter aquest mateix matí.

Segons informen en aquesta publicació, els retards es deuen a una incidència derivada dels treballs que s’estan realitzant entre les dues estacions. De fet, entre les estacions de Martorell Central i Rubí-Ca Vallhonrat (línia R4) com entre Sant Sadurní d’Anoia i Molins de Rei (línia R8) han comptat amb un servei de transport per carretera com a alternativa, ja que l’empresa està realitzant obres en aquests trams. De la R2 alguns usuaris també comenten que s’estan vivint retards, possiblement fruit de les incidències de fa dos dies, tot i que des d’Adif no n’han fet cap comunicat oficial.

Una incidencia derivada de los trabajos que se están realizando entre Martorell y Castellbisbal, los trenes de las líneas R4 y R8 del núcleo de Barcelona están circulando con retrasos medios de 20 minutos. — INFOAdif (@InfoAdif) August 18, 2023

Més freqüència de problemes que de trens

En unes declaracions d’aquest passat dimecres, la consellera del Departament de Territori, Ester Capella, va tornar a reclamar el traspàs del servei integral de Rodalies a la Generalitat, ja que considera que l’executiu català està més preparat per fer-ne la gestió i acabar d’una vegada per totes amb les incidències que cada dia envolten el servei. Capella va posar especial èmfasi en el fet que hi ha incidents al servei de trens de Catalunya en vuit de cada deu dies, és a dir, un elevadíssim nombre d’incidències que dificulten el bon funcionament del servei de transport. En aquest sentit, Capella lamenta que els problemes siguin “múltiples i variats”, és a dir que es produeixin tant a les vies com en la maquinària del transport: “Deixin que ens ho fem nosaltres, que segurament els trens seran molt més puntuals perquè no hi haurà incidències ni a les vies ni a les màquines”, etziba la consellera.