Tots els secrets del rodatge de Travis Scott i els Castellers de Vilafranca

Aquesta setmana el rap dels Estats Units i la cultura catalana s’han donat la mà gràcies al llargmetratge ‘Circus Maximus’ que ha publicat el raper nord-americà Travis Scott, en el qual apareix la cançó ‘Sirens’ que compta amb la participació dels Castellers de Vilafranca. I no és que apareguin simplement els castellers, sinó que el mateix Travis Scott es converteix en un més de l’enorme colla dels Verds. Aquest divendres, quatre dies amb el vídeo publicat oficialment a les xarxes, la productora executiva de Canadà -l’empresa encarregada del rodatge-, Laura Serra, ha desvelat tots els detalls que envolten aquest curiós i peculiar rodatge en una entrevista a l’ACN.

“Sempre ens quedarà el dubte de com va descobrir els castells”. Aquesta és la gran reflexió de Serra davant de la producció d’aquest vídeo, ja que assegura que va ser el mateix Scott qui va proposar fer “torres humanes” pel seu videoclip: “Quan vam veure el guió no ens ho creiem”, explica. Aquesta mena de rodatges suposen una gran complexitat tècnica, ja que cal mobilitzar un nombre de recursos fora dels habituals, i més quan es tracta un vídeo d’unes magnituds. Serra parla d’un rodatge molt “intens” que es va fer en tres dies i que es va preparar en tan sols unes setmanes.

La inspiració de Travis Scott

Segons relata Serra, Scott va presentar-se a la productora amb unes directrius molt clares: “Un món una mica utòpic, on un grup de gent es dirigeix a un espai, on una comunitat de gent construeix un castell humà”. Va ser en aquest moment, doncs, que es van posar en contacte amb els Castellers de Vilafranca: “Ell volia recrear el concurs de Tarragona, una plaça de colors, plena de gent…”, explica Serra. Ara bé, la falta de temps era un factor a tenir en compte: “No era viable en tres setmanes, així que vam dir podem fer un castell gros, fer venir molta gent i acabar d’omplir la plaça”. D’aquesta manera, doncs, neix el 4 de 9 amb folre de ‘Sirens’.

Imatge del videoclip de la nova cançó de Travis Scott enregistrada a Tarragona amb els Castellers de Vilafranca / YouTube – Travis Scott

L’efecte Travis

L’efecte de la publicació de Travis Scott al Youtube va ser immediata i, de fet, ‘Sirens’ ja compta amb més d’un milió de visualitzacions des de dimarts, mentre que el llargmetratge ‘Circus Maximus’, ja suma més de dos milions: “Peces com aquestes ens col·loquen en un lloc, i fan que la gent vulgui saber de tu i treballar conjuntament”, apunta Serra amb orgull. “Fer coses boniques et porten a coses boniques. Les produccions que fem estan molt cuidades a nivell estètic i això ens permet transcendir en aquest mar de contingut que hi ha avui en dia a les xarxes i a tot arreu”, afegeix.

D’altra banda, més enllà de la repercussió per a la productora, el videoclip també és una catapulta més per a la cultura catalana. “Ens ho hem de creure més. Crec que els castellers són dels que tenen més repercussió internacional, i que molta gent els coneix”, assevera Serra, però afegeix que amb una obra com aquesta “generes una cosa visualment atractiva, que en aquest cas concret, per exemple, pot ajudar als castellers, i també a la cultura catalana”.