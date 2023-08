Més de 3.000 hectàrees cremades en l’incendi que arrasa Tenerife

Ja fa quatre dies que les flames s’han convertit en les grans protagonistes de Tenerife, a les illes Canàries. El passat dimarts a la nit es va originar un incendi a la muntanya d’Arafo que ha anat creixent descontroladament i, en aquests moments, ja ha calcinat un total de 3.273 hectàrees en un perímetre de més de 40 quilòmetres que afecta els municipis d’Arafo, Candelaria, El Rosario, l’Orotava, Santa Úrsula, la Victòria, El Sauzal i Tacoronte, amb afectació a massa forestal (pineda), en la seva major part en la muntanya de l’Esperança i la corona forestal.

Aquesta nit de dijous a divendres, centenars de Bombers han continuat treballant per terra per intentar controlar les flames que cremen a tort i dret, però continuen tenint dificultats. Tan bon punt ha sortit el sol, 17 mitjans aeris i més de 250 bombers terrestres per afegir-se als equips que ja duien tota la nit treballant per controlar les flames. Ara, però, la previsió és una mica millor que la que tenien fa uns dies, ja que les condicions climatològiques comencen a virar de tal manera que el vent minva i això facilita les tasques d’extinció de focs.

Un hidroavió llança aigua sobre l’incendi forestal en els voltants del municipi del Rosari / EP

De fet, el president de Canàries, Fernando Clavijo, ha explicat que durant aquesta passada nit, l’incendi s’ha comportat amb normalitat, enfront d’altres nits, quan va haver-hi un comportament “bastant inusual” pel vent i les condicions meteorològiques. En aquest sentit, també, Clavijo explica que s’ha pres de la decisió de concentrar els esforços en la zona de l’Esperanza, ja que d’aquesta manera es pot consolidar aquesta zona i centrar els esforços en altres punts: “La idea és que durant el dia es pugui consolidar aquest espai, la qual cosa permetria desviar recursos cap a la zona nord”.

Confinament

Les flames han obligat, també, a confinar part de la població de l’illa. Depèn de com evolucioni el transcurs de les flames, les autoritats valoraran la possibilitat d’aixecar el confinament del casc de Rosario, a l’Esperanza. En les últimes hores no s’han produït nous desallotjaments de veïns, per la qual cosa continuen més de 3.000 persones evacuades i segueixen confinades 3.820 del nucli de l’Esperanza.