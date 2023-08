L’OMS, en alerta per una nova variant de Covid

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha disparat les alarmes per una nova variant de Covid. Aquest divendres ha afegit la variant BA.2.86 a la llista de variants sota vigilància, coneguda com a VUM per les sigles en anglès. En aquesta llista s’hi inclouen totes les variants que tinguin un nombre elevat i inusual de mutacions antigèniques, però amb poques seqüències o de les quals no és possible estimar l’avantatge relatiu de creixement. Així doncs, tenint en compte que aquesta nova variant té un elevat nombre de mutacions, ha passat a formar part de la llista de l’OMS.

En aquests moments, el nombre més elevat de mutacions que s’han identificat és a Israel, Dinamarca i els Estats Units. De fet, aquest mateix divendres les autoritats sanitàries nord-americanes han emès un comunicat avisant que també han posat sota vigilància aquesta mateixa nova variant. “De moment es desconeix l’impacte potencial de les nombroses mutacions de BA.2.86”, asseguren des de l’OMS, tot i que sí que han calculat que aquesta nova variant té més de 30 variacions del gen Spike, gen que permet a la covid endinsar-se a les cèl·lules dels infectats.

Una infermera prepara una dosi d’una vacuna contra la Covid / ACN

Reactivació de mesures de prevenció i control

La majoria dels Estats que havien posat en marxa sistemes específics de vigilància de la presència del virus i les seves variants, en general, els havien desmantellat, ja que creien que l’amenaça ara era menys greu i ja no justificava aquestes despeses. Ara, però, la tònica ha canviat i molts d’aquests estan reactivant les mesures de prevenció. De fet, des de l’OMS denuncien aquesta “baixada de defenses”, ja que consideren que el virus encara “circula i evoluciona” i cal seguir preparat. Tot i que la covid ja no està decretada com a pandèmia mundial, des de l’OMS insisteixen que “el virus continua circulant en tots els països, continua matant i continua canviant”.