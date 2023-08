Kate Middleton surt de festa amb l’amant del seu marit, el príncep Guillem

El Festival d’Houghton va comptar aquest cap de setmana amb uns assistents de luxe. Kate Middleton, la dona del príncep anglès Guillem, va gaudir del festival juntament amb la suposada amant del seu marit, Rose Hanbury. El Festival d’Houghton es coneix al Regne Unit com una ‘rave’ amb música electrònica i aglomeracions de gent que beu i gaudeix d’aquest tipus de música, un ambient que no encaixa gaire amb una princesa com Middleton. I encara és més sorprenent la companyia amb qui hi va anar. Segons els mitjans anglesos, Middleton va anar a la festa acompanyada dels Hanbury, una parella molt polèmica perquè suposadament ella va ser amant del seu marit.

Segons The Mirror, el príncep Guillem no va anar a la festa i la seva dona va sortir amb els amics. Guillem va marxar a casa després d’un sopar de luxe juntament amb els nens. Els Hanbury, marquesos de Cholmondeley, van sortir de festa amb Middleton, després que un convidat al sopar de luxe que organitzaven a casa seva la convidés al festival. “Després del sopar, un dels convidats va suggerir a Catherine que anés al festival. La Catherine estava nerviosa per la idea, però després de molta discussió amb els seus oficials de protecció, hi va anar amb molta seguretat. Guillem no hi era”, ha explicat la premsa britànica.

Kate Middleton i el príncep Guillem d’Anglaterra – Europa Press (EP)

L’escandalosa propina que Middleton va deixar en el sopar

Una altra de les coses que han transcendit és l’escandalosa propina que Middleton va deixar després del sopar a casa dels marquesos. El menú no costava més de seixanta euros, tot i que van demanar un vi de 500. Després del sopar, segons el Daily Mail, la princesa va deixar una propina que costarà molt d’oblidar als cambrers: 800 euros.