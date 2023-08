Kate Middleton sale de fiesta con la amante del príncipe Guillermo

El Festival de Houghton contó este fin de semana con unos asistentes de lujo. Kate Middleton, la mujer del príncipe inglés Guillermo, disfrutó del festival junto con la supuesta amante de su marido, Rose Hanbury. El Festival de Houghton se conoce en el Reino Unido como una ‘rave’ de música electrónica y con aglomeraciones de gente que bebe y disfruta de este tipo de música, un ambiente que no encaja mucho con una princesa como Middleton. Y todavía es más sorprendente la compañía con quien fue. Según los medios ingleses, Middleton fue a la fiesta acompañada de los Hanbury, una pareja muy polémica porque supuestamente ella fue la amante de su marido Guillermo.

Según The Mirror , el príncipe Guillermo no fue a la fiesta y su mujer salió con sus amigos. Guillermo se marchó a casa después de una cena de lujo junto a los niños. Los Hanbury, marqueses de Cholmondeley, salieron de fiesta con Middleton, después de que un invitado a la cena de lujo que organizaban en su casa la invitara al festival. «Después de la cena, uno de los invitados sugirió a Catherine que fuera al festival. Catherine estaba nerviosa por la idea, pero después de mucha discusión con sus oficiales de protección, fue con mucha seguridad. Guillermo no estaba», ha explicado la prensa británica.

Kate Middleton y el príncipe Guillermo de Inglaterra – Europa Press (EP)

La escandalosa propina que Middleton dejó en el cenar

Otra de las cosas que han transcendido es la escandalosa propina que Middleton dejó después de la cena a casa de los marqueses. El menú no costaba más de sesenta euros, a pesar de que pidieron un vino de 500. Después de la cena, según el Daily Mail, la princesa dejó una propina que costará mucho de olvidar a los camareros: 800 euros.