La quantitat de diners que ofereixen a la Barbie per una foto dels peus

L’èxit de Barbie ha sigut tan impactant que Margot Robbie, l’actriu que li dona vida, s’ha situat al centre de tots els focus, fins i tot dels més insospitats. L’actriu està fent una gira pels mitjans de comunicació per promocionar l’exitosa pel·lícula, i en una d’aquestes entrevistes ha deixat anar una informació que ha impactat i ha fet la volta al món. Margot Robbie ha explicat que va rebre una oferta de 250.000 lliures britàniques a canvi de fotos dels seus peus. Vendre fotos dels peus és tot un fenomen en l’actualitat i la gent paga grans quantitats de diners a canvi d’aquestes instantànies, que per a alguns són objecte de gran desig.

La proposta que ha rebut Robbie ha estat de 250.000 lliures a canvi de fotos dels seus peus, que s’exhibirien a la plataforma Fun With Feet, que permet als usuaris comprar i vendre aquest tipus de fotos. La revelació que ha fet d’aquesta oferta ha impactat els mitjans de tot el món, que se n’estan fent ressò. Per aconseguir que Robbie accedís, la plataforma li va oferir 250.000 més com a incentiu, però l’actriu ha declinat la oferta realitzada per Liz, la CEO de Fun With Feet.

Cartell de ‘Barbie’, la pel·lícula protagonitzada per Margot Robbie i Ryan Gosling

Ken també ha rebut una oferta generosa

A banda de l’oferta que ha rebut Robbie, Fun With Feet també ha fet aquesta proposta a Ryan Gosling, el Ken de la pel·lícula Barbie, que comparteix protagonisme amb l’actriu. “Ella ho és tot, ell només és Ken”, és el lema de la pel·lícula més taquillera de l’any 2023, que ha catapultat els seus protagonistes a un èxit tan gran que a banda d’ofertes de feina a pel·lícules i sèries també han rebut propostes per vendre les fotos dels seus peus.