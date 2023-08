Esquerra y Junts plantarán a Felipe VI en la ronda de contactos

El rey español Felipe VI abrirá lunes la ronda de contactos con los grupos parlamentarios para proponer un candidato para la investidura, pero Junts per Catalunya y Esquerra han decidido que plantarán el monarca y no participarán, una postura que también han adoptado EH Bildu y el BNG. Según ha informado la Casa Real española, la ronda empezará lunes a las 10.30 horas con UPN, CC, PNB y Sumar y seguirá martes con Vox, PSOE y PP.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha asegurado en una entrevista a la ACN que su formación no irá a la ronda de contactos con el monarca español porque no tienen «nada a decirle» y ha argumentado que la presidenta del partido, Laura Borràs, cuando fue en 2019, «explicó lo que tenía que explicar» y que «el rey del 3-O no ha tenido ningún interés a rectificar su discurso».

Nogueras ha añadido que esta ronda de contactos entre el monarca y los grupos parlamentarios son unos actos «bañados de acatamiento» y esta es otra razón por la cual han decidido que no irán. Así mismo, Nogueras ha dicho que si el objetivo de estos encuentros es preguntar si sus votos irán por Pedro Sánchez o por Feijóo, la respuesta es que «hoy, no». «Por lo tanto, no tiene ningún sentido. No tenemos nada a decirle», ha sostenido.

La diputada de Juntos en el Congreso, Míriam Nogueras, y Francesc- Marc Álvaro, diputado de ERC, durante el pleno de constitución de las Cortes Generales este jueves / ACN – Javier Barbancho

Una ronda con dos candidatos

Por primera vez, el monarca se enfrenta a una ronda de consultas con dos candidatos que aspiran a pedir la confianza del Congreso: Alberto Núñez Feijóo, como ganador de las elecciones del 23 de julio y con 171 votos ligados, y Pedro Sánchez, voz capaz de tejer alianzas para superar la votación, como ha conseguido este jueves para conseguir la mayoría a la Mesa del Congreso.

Felipe VI, por lo tanto, tendrá que elegir entre los dos aspirantes. De hecho, el artículo 99 de la Constitución establece que, «después de cada renovación del Congreso de los Diputados, el rey, con la consulta previa con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno».